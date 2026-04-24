La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar al autor del homicidio de un joven de 17 años ocurrido este viernes en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, tras ser atacado con arma blanca mientras caminaba por la vía pública.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 15:00 horas en la calle Vizconde de Arlessón, donde el menor, español de origen hondureño, ha sido apuñalado por otro individuo que se desplazaba en patinete y que posteriormente se ha dado a la fuga.

Ataque en plena vía pública

Según las primeras informaciones, el agresor ha asestado dos puñaladas en la espalda al joven mientras caminaba por la calle. Tras el ataque, el autor huyó rápidamente del lugar sin que, por el momento, haya sido localizado.

Hasta la zona se han desplazado agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que han sido los primeros en atender a la víctima. Los policías han iniciado maniobras de reanimación a la espera de la llegada de los servicios sanitarios. A pesar de los intentos por salvarle la vida, los sanitarios han confirmado finalmente el fallecimiento del menor como consecuencia de las heridas sufridas.

#Agresión con arma blanca en Vizconde de Arlesson con Avda de Entrevías.@SAMUR_PC confirma tras #RCP el fallecimiento de un varón de 17 años que presentaba dos heridas incisas.@policia, que inició la #RCP hasta la llegada de @SAMUR_PC, se ha hecho cargo de la investigación. pic.twitter.com/M45tCFQfec — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 24, 2026

Investigación en curso

Tras lo ocurrido, se ha activado un dispositivo policial para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con el responsable. En el lugar de los hechos han intervenido agentes del Grupo de Delitos Violentos (DEVI) y de la Policía Científica. La investigación ha quedado en manos del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional.

Las primeras líneas de investigación no descartan que pueda tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas juveniles. Según han explicado fuentes del cuerpo a EFE, la víctima D.A.S.V., pertenecería a la banda de los Trinitarios, mientras que el autor formaría parte de los Ñetas.