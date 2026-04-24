Ni Netflix ni sofá: los planes que están llenando Madrid este fin de semana

Madrid encara uno de los fines de semana más completos de la primavera con una agenda repleta de ferias gastronómicas, mercados históricos, conciertos gratuitos, eventos culturales y grandes citas deportivas. Desde hamburguesas premiadas hasta arte urbano en directo o festivales musicales, hay opciones tanto en la capital como en municipios cercanos.

Ferias gastronómicas, mercados y eventos temáticos

La gastronomía vuelve a ser uno de los grandes reclamos con la llegada de The Champions Burger al recinto ferial de Las Rozas, donde se pueden probar hasta 23 hamburguesas diferentes en una competición que reúne a algunas de las mejores propuestas del país. El acceso es gratuito y se espera una gran afluencia durante todo el fin de semana.

También continúa hasta el 3 de mayo la Feria del Marisco en Alcobendas, un evento que acerca la gastronomía gallega a la región con degustaciones, música tradicional y actividades culturales.

El sábado será protagonista el popular Mercado de las Ranas, que llenará la calle Huertas de puestos comerciales, gastronomía y ambiente festivo durante toda la jornada.

A todo ello se suman varios mercados históricos repartidos por la región, como el Mercado Renacentista de San Sebastián de los Reyes, el Mercado Medieval de El Escorial o el Mercado Goyesco de Torrejón de Ardoz, donde no faltarán espectáculos, artesanía y recreaciones de época.

Cultura, ferias del libro y exposiciones

La literatura toma protagonismo con LibroMAD, la Semana del Libro de Madrid, que reúne más de 400 actividades culturales en distintos puntos de la comunidad.

Durante estos días también se celebran dos citas destacadas: la Feria del Libro de Arganzuela, en Madrid Río, y la Feria del Libro de Chamartín, en el Parque de Berlín, ambas con firmas de autores, talleres y actividades familiares.

En el ámbito editorial destaca Libros Mutantes, la feria independiente que se celebra en La Casa Encendida con talleres, música y encuentros con artistas.

El arte urbano tendrá un papel protagonista el domingo con Pinta Malasaña, donde más de 100 artistas intervendrán espacios del barrio durante toda la jornada.

Además, siguen abiertas varias exposiciones gratuitas en espacios culturales como Conde Duque, Fundación Canal, CentroCentro y el Museo de Historia, mientras que el sábado el Museo Thyssen abrirá gratuitamente en horario nocturno.

Música, festivales y espectáculos en directo

La música llenará plazas y escenarios durante todo el fin de semana. Uno de los grandes reclamos será el concierto gratuito de la Orquesta Panorama en San Martín de la Vega, previsto para la madrugada del viernes al sábado dentro de las Fiestas de San Marcos.

El sábado, la música remember tomará la explanada de Vallecas con el evento Vallecas Primavera Remember, mientras que en Carabanchel se celebrará un concierto gratuito de música clásica en el Centro Cultural San Francisco La Prensa.

Además, continúan los conciertos del ciclo Sesión Vermú, con actuaciones gratuitas repartidas por distintos municipios.

Grandes eventos deportivos y planes multitudinarios

El domingo se celebrará uno de los momentos más esperados del fin de semana: la Maratón de Madrid, que reunirá a miles de corredores y convertirá las calles en una auténtica fiesta deportiva desde primera hora de la mañana.

También continúa el Mutua Madrid Open, el torneo internacional de tenis que se disputa en la Caja Mágica hasta comienzos de mayo.

En el ámbito cultural, este será el último fin de semana del musical "Antoine", inspirado en El Principito, que se representa en el rooftop del Teatro Calderón.

Además, IFEMA acogerá durante el fin de semana Scrapworld, un evento dedicado a la moda urbana que combina marcas internacionales, música y actividades.