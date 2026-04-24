Salvaje agresión de un preso rumano a un funcionario de prisiones en Estremera

Una vez más, lo que debía ser un trámite rutinario ha terminado con un funcionario de prisiones en el hospital. Los hechos han tenido lugar la tarde del jueves en el Centro Penitenciario de Estremera durante un traslado a la enfermería. El interno en cuestión, que estaba siendo custodiado por varios trabajadores, ha propinado un puñetazo a uno de ellos. En concreto al jefe de servicios, quien cayó desplomado al suelo. Sin mediar palabra. Sin discusión previa. La agresión ha sido tan brutal como inesperada. Para que se hagan una idea, el impacto ha sido de tal magnitud que el funcionario ha tenido que ser evacuado en ambulancia para recibir valoración y tratamiento especializado debido a las lesiones, con una brecha profunda cerca del ojo y una hemorragia nasal intensa.

En conversación con Libertad Digital, Joaquín Leyva, funcionario de prisiones y portavoz de ACAIP, sindicato mayoritario y profesional de los trabajadores penitenciarios en España, confirma que el preso es un interno de primer grado —el régimen más restrictivo por peligrosidad— de unos 20 años y nacionalidad rumana. El joven, que cuenta con antecedentes violentos y padece problemas psiquiátricos, ya había mostrado señales de inestabilidad horas antes, intentando agredir a otro funcionario. Entre los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la prisión de Estremera, está la sobrepoblación reclusa. En la actualidad alberga a 1.400 reos cuando su capacidad real y recomendable es de 1.000. Por desgracia, lo que ha ocurrido en este centro no es la excepción. Es la norma.

Un balance desolador: 529 agresiones oficiales

Según nos relata el portavoz de ACAIP, la falta de medios y personal cualificado está tensionando cada vez más la convivencia y el orden en las cárceles de toda España. Y la estadística respalda el miedo de los trabajadores: el año 2025 cerró con 529 agresiones oficiales, una cifra que los sindicatos consideran "maquillada", ya que muchas lesiones leves no llegan a computarse en las estadísticas del Ministerio del Interior. Solo en las últimas 48 horas, se han registrado hasta seis agresiones. Tres de ellas se concentran en el Centro Penitenciario Puerto III del Puerto de Santa María, la prisión donde más se acumulan este tipo de conflictos. Además, otro funcionario ha sido agredido en Valencia, y uno más en Málaga. El de Estremera, por tanto, no es un incidente aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica que padece el sistema penitenciario español.

La saturación de las cárceles, que según los últimos informes "ya no tienen pulmón" para absorber a la población reclusa, está derivando en un deterioro de la convivencia. La falta de adaptación de los recursos humanos a un perfil de recluso cada vez más joven, multirreincidente y con problemas de salud mental está convirtiendo las salas de espera y los módulos en escenarios de alto riesgo.

ACAIP vuelve a exigir la condición de agentes de autoridad para los funcionarios y una revisión urgente de los protocolos de psiquiatría penitenciaria, advirtiendo que, sin cambios estructurales, la cifra de 529 agresiones del año pasado será superada con creces en este 2026. En palabras del portavoz Joaquín Leyva, es urgente "terminar con la política buenista" para imponer medidas más restrictivas a los presos más peligrosos. Peticiones y reclamaciones que, sin miedo a equivocarnos, caerán en saco roto debido a la escasa —por no decir nula— voluntad del ministro Fernando Grande-Marlaska para que haya un cambio a mejor en las cárceles españolas.