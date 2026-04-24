Sol proyecta en los cines 'La Infiltrada' para sensibilizar contra el terrorismo de ETA a más de 200 alumnos

La Comunidad de Madrid ha proyectado este viernes la película La infiltrada en los Cines Verdi de la capital, una cita a la que han asistido 215 alumnos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Aula de Compensación Educativa (ACE) pertenecientes a centros educativos sostenidos con fondos públicos. El objetivo, según el Gobierno regional, es "sensibilizarles contra el terrorismo de ETA".

En concreto, los escolares proceden de los colegios Santo Domingo FESD, IES Arturo Soria, Vedruna de Carabanchel, Centro de Educación Especial Nuestra Señora de las Victorias, Salesianos Carabanchel-Beato Miguel Rúa -todos ellos en Madrid- y el Colegio Nuestra Señora de la Merced de Tres Cantos.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, también ha acudido al evento, donde ha apuntado que el visionado se enmarca en Culturea, la iniciativa que llevan a los centros educativos para que los jóvenes conozcan parte de la historia de la región y del entorno cultural, con "multitud de actividades" encaminadas al conocimiento de la cultura, de la danza, del teatro o del cine.

A su vez, ha definido la actividad como una "oportunidad perfecta para profundizar en una de las etapas más duras y crueles de la historia de España". En la misma línea, ha aseverado que con la misma hay posibilidad de recordar "cuánto se sufrió, no olvidar lo que pasó y el camino recorrido hasta la actualidad".

Tras la proyección, los asistentes han participado en un coloquio con la directora del filme, Arantxa Echevarría. En este ciclo de cine, organizado por la Dirección General de Juventud, donde participarán más de 1.250 estudiantes, se proyectarán también otros títulos como Todos los hombres del presidente o 12 hombres sin piedad.

Desde el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso han aseverado que el acto está integrado en una "extensa programación" de propuestas gratuitas dirigidas a jóvenes para ofrecerles "alternativas de ocio saludable". En ella, el año pasado participaron más de 80.000 alumnos, abarcando actividades culturales, deportivas o, como esta, de sensibilización social.