Así negó Más Madrid la exclusiva de Libertad Digital sobre Mónica García

Lo negaron "rotundamente" el pasado miércoles, 22 de abril, cuando Libertad Digital pudo saber en exclusiva que Mónica García sería la próxima candidata de Más Madrid para las elecciones de 2027.

Según pudo saber Libertad Digital de fuentes del partido de toda solvencia, la actual ministra de Sanidad comunicó esa decisión que tendría el objetivo de hacer frente al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones regionales, pero desde la formación lo negaron.

Este periódico se puso en contacto con la formación de Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, pero negaron con rotundidad cualquier movimiento que situara a García ante un nuevo escenario electoral en Madrid.

También lo hizo en los pasillos de la Asamblea Manuela Bergerot, quien negó que hubiera previsto ningún anuncio este fin de semana. Pero mintieron.

Este sábado Más Madrid ha celebrado la III edición de su verbena La Madrileña en San Blas, un encuentro entre militantes, simpatizantes y miembros del partido. El primero en tomar la palabra ha sido el concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, seguido de Emilio Delgado, quien ha dado paso a Manuela Bergerot, Rita Maestre y finalmente Mónica García, quien ha acaparado todo el protagonismo anunciando esa candidatura para la próxima batalla política contra Ayuso.

Esta noticia ya era un secreto a voces por los pasillos de la Asamblea de Madrid. Para amplios sectores de Más Madrid, Mónica García es la mejor baza electoral que tienen para enfrentarse a la invencible, hasta el momento, Ayuso y para tratar de conservar su posición de primer partido de la oposición en la región, por delante del PSOE, que en la última contienda electoral recuperó espacio a su izquierda. En la Comunidad de Madrid, Mónica García logró 27 escaños en mayo de 2023 al igual que Juan Lobato, y le superó en tan sólo 5.000 votos.

Además en los últimos días ya se ha podido ver a Mónica García realizando campaña electoral activa en municipios como Leganés, participando en el clásico "puerta a puerta". Bajo el pretexto de "tomar nota" de las preocupaciones vecinales, la ministra está intensificando su presencia en el cinturón sur de la región.