Ayuso pide evitar el "odio al extranjero" pero no ser un país de "machetazos y bandas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido sobre el riesgo de fomentar el "odio al extranjero" en el debate político, al tiempo que ha defendido la necesidad de reforzar la "ley y el orden" ante situaciones de delincuencia para no convertirse en "un país de machetazos, de bandas, de atracos y de asentamientos chabolistas".

Durante la clausura de las II Jornadas entre distritos del Partido Popular de Madrid, la dirigente autonómica ha señalado que existe una diferencia entre "defender a los españoles" y promover actitudes contrarias hacia personas extranjeras. En este sentido, ha afirmado que le preocupa que se difundan planteamientos que, a su juicio, responden a una lógica nacionalista basada en el rechazo a lo ajeno.

Ayuso ha reivindicado que la Comunidad de Madrid ha sido tradicionalmente un territorio "sin sospechas entre personas", en referencia a la convivencia entre ciudadanos de distintos orígenes. Sin embargo, ha subrayado que esa convivencia debe sostenerse sobre la aplicación de la ley.

En su intervención, ha insistido en que las normas deben aplicarse "a las personas que delincan", independientemente de su lugar de nacimiento, citando como ejemplo tanto el distrito madrileño de Chamberí como la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. "Una cosa es defender a los españoles y otra es crear el odio al extranjero", ha afirmado.

La presidenta autonómica también ha planteado interrogantes sobre la gestión de determinados casos, al cuestionar por qué personas con antecedentes pueden ser "blanqueadas ante la Administración". Según ha señalado, este asunto forma parte de un debate que considera complejo y "lleno de matices".

Críticas a la regularización de migrantes

Otro de los puntos abordados por Ayuso ha sido la política del Gobierno central en materia migratoria, en particular la regularización extraordinaria de migrantes. A este respecto, ha advertido de que esta medida podría tener efectos en la percepción ciudadana de los servicios públicos.

Según ha expuesto, existe el riesgo de que, ante problemas en el acceso a dichos servicios, algunos ciudadanos atribuyan la responsabilidad a otros ciudadanos en lugar de a la gestión administrativa. "Va a conseguir que un ciudadano, cuando tenga un problema, vaya a buscar la culpa en otro ciudadano", ha señalado.

Vivienda, integración y política nacional

Durante su discurso, Ayuso también ha vinculado el debate migratorio con otros factores como la vivienda y la integración social. En este sentido, ha sostenido que el problema no radica en la existencia de riqueza o propiedad, sino en la pobreza y en la falta de vivienda disponible.

Según ha indicado, el Gobierno central no estaría generando suficientes viviendas y, en su opinión, determinadas políticas podrían dificultar la integración. Ha afirmado que "lo único que quiere el Gobierno es que la integración no sea posible", en referencia a la gestión estatal. Asimismo, ha señalado que estas circunstancias podrían derivar en tensiones sociales, aludiendo a un posible "estallido social" si no se abordan estos problemas.

Sobre el presidente del Gobierno

En la parte final de su intervención, Ayuso ha centrado sus declaraciones en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha asegurado que "el problema de todos es el mismo", en referencia al jefe del Ejecutivo, y ha cuestionado su forma de actuar en el ámbito político.

Entre otros aspectos, ha acusado al presidente de actuar "contra la voluntad de su propia organización" y de emplear mecanismos que, según ha dicho, implican "retorcer el reglamento con trampas". También ha censurado lo que ha calificado como "prácticas chulescas".

La presidenta madrileña ha concluido su intervención apelando a no caer en el conformismo y a defender una "mirada liberal de la vida", en un contexto político que ha descrito como especialmente polarizado.