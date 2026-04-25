La verbena política de Más Madrid que acoge a Mónica García en San Blas

Más Madrid prepara el escenario para el posible retorno de Mónica García a la política autonómica. La actual ministra de Sanidad será la figura central de la III edición de la verbena La Madrileña, que se celebrará este sábado 25 de abril en el auditorio del Parque del Paraíso, en el distrito de San Blas-Canillejas.

Por tercer año consecutivo el partido celebra su verbena, un evento donde las principales figuras de la formación intervendrán ante los asistentes a partir de las 12:00 horas. El acto contará con las intervenciones de la ministra de Sanidad; la todavía portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot; la líder en el Ayuntamiento, Rita Maestre; Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea; y Eduardo Rubiño,su homólogo en el Ayuntamiento

El partido promociona esta cita como un "espacio de encuentro, de fraternidad y, sobre todo, un lugar de disfrute". Según destacan ellos mismos, el evento está diseñado para ser un punto de reunión abierto a "las familias, a los jóvenes, a los mayores, a los madrileños y madrileñas, hayan nacido y vengan de donde vengan".

La posible vuelta de Mónica García a Madrid

Son muchas las voces internas que sitúan a Mónica García como la candidata definitiva para competir contra Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de mayo de 2027. Es más, según informó en exclusiva Libertad Digital la ministra baraja anunciar su candidatura contra la presidenta en las próximas semanas.

No obstante, la propia García ha optado por mantener la ambivalencia sobre su futuro político. Durante una entrevista el pasado 1 de abril en TVE, al ser cuestionada sobre si finalmente encabezará la lista autonómica, García evitó una confirmación explícita, aunque dejó la puerta abierta: "Me veo defendiendo tanto a los madrileños de las malas prácticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid como a la sanidad pública". Lo segundo es hartamente complicado que lo consiga tras las próximas elecciones generales y ella lo sabe.

Ante la posibilidad de ejercer como líder de una alianza de fuerzas progresistas, la ministra evitó también pronunciarse y remitió a la trayectoria de su partido: "Yo me veo, como siempre hemos hecho desde Más Madrid, impulsando ese espacio progresista, construyendo ese espacio progresista".

Sea como fuere, bajo el pretexto de "tomar nota" de las preocupaciones vecinales, la ministra ha intensificado su presencia en el cinturón sur de la región, reforzando un liderazgo que en 2023 logró superar en votos al PSOE.

La estrategia del partido pasaría por evitar unas elecciones primarias que desgasten la formación. El regreso de García a Madrid permitiría cerrar filas en torno a su figura, mientras se despeja en paralelo el destino nacional del diputado Emilio Delgado; esto es, sería desterrado al Congreso de los Diputados tras su acercamiento a Gabriel Rufián.

Bergerot enfría las expectativas

Pese a los movimientos internos y después de que la presidenta madrileña hiciera referencia a la exclusiva de este periódico, Bergerot intentó rebajar la urgencia del anuncio en los pasillos de la Asamblea de Madrid. Al ser preguntada por los medios, Bergerot negó que exista una comunicación oficial cerrada para este fin de semana: "No hay previsto ningún anuncio".

La portavoz de Más Madrid también evitó concretar acuerdos con otros grupos de izquierda en la región, insistiendo en que el proceso de confluencia para un frente común sigue bajo estudio.

El respaldo de la polémica Inés Hernand

La jornada festiva de este sábado, que se extenderá hasta las 23:00 horas, pretende utilizar el ocio como plataforma de movilización política.

El cartel del evento destaca la participación de Las Petunias e Inés Hernand, la polémica presentadora habitual de RTVE, que realizará un DJ Set entre sus propuestas musicales.