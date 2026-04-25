En un acto de partido con un tono prácticamente de campaña electoral, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que será la candidata de Más Madrid como ya adelantó esta semana en exclusiva Libertad Digital.

La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha anunciado este sábado esa candidatura para las elecciones autonómicas de 2027 con el objetivo de echar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y "sus políticas dañinas", ha dicho la ministra.

Lo ha manifestado en la III edición de la verbena La Madrileña de su formación, que se ha celebrado en el auditorio del parque Paraíso de San Blas-Canillejas, acompañada por las portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente, y los portavoces adjuntos en la Cámara de Vallecas y el Consistorio, Emilio Delgado y Eduardo Rubiño.