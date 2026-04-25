En un acto de partido con un tono prácticamente de campaña electoral, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que será la candidata de Más Madrid como ya adelantó esta semana en exclusiva Libertad Digital.
La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha anunciado este sábado esa candidatura para las elecciones autonómicas de 2027 con el objetivo de echar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y "sus políticas dañinas", ha dicho la ministra.
Lo ha manifestado en la III edición de la verbena La Madrileña de su formación, que se ha celebrado en el auditorio del parque Paraíso de San Blas-Canillejas, acompañada por las portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente, y los portavoces adjuntos en la Cámara de Vallecas y el Consistorio, Emilio Delgado y Eduardo Rubiño.
"Después de pensarlo mucho he tomado una decisión, quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que merezca la pena hacer política", así lo anunciaba la próxima candidata regional de Más Madrid frente a compañeros de partido y militantes.
Esta noticia ya era un secreto a voces por los pasillos de la Asamblea de Madrid. Para amplios sectores de Más Madrid, Mónica García es la mejor baza electoral que tienen para enfrentarse a la invencible, hasta el momento, Ayuso y para tratar de conservar su posición de primer partido de la oposición en la región, por delante del PSOE, que en la última contienda electoral recuperó espacio a su izquierda. En la Comunidad de Madrid, Mónica García logró 27 escaños en mayo de 2023 al igual que Juan Lobato, y le superó en tan sólo 5.000 votos. En el Ayuntamiento, no obstante, tuvieron que encajar un golpe peor: aunque Rita Maestre logró más de 40.000 votos de diferencia sobre la candidata socialista, la exministra Reyes Maroto, pasó de 19 a 12 concejales.