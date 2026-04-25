Ocho detenidos y dos heridos por arma blanca tras una reyerta en el Metro de Gregorio Marañón

Una reyerta ocurrida en la estación de Metro de Gregorio Marañón, en Madrid, se ha saldado con ocho personas detenidas y dos heridos por arma blanca, según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 6:30 horas, coincidiendo con la apertura del suburbano. La pelea se originó en el interior de un vagón de Metro y continuó posteriormente en el andén de la estación, de acuerdo con la información adelantada por Telemadrid y confirmada por la Jefatura Superior de Policía.

Según las fuentes policiales, el incidente comenzó por causas que no han sido detalladas entre un grupo de personas que se encontraba en uno de los trenes. El enfrentamiento se trasladó fuera del convoy en el andén de la estación de Gregorio Marañón.

La intervención de los agentes permitió la detención de ocho personas presuntamente implicadas en los hechos.

Dos heridos por arma blanca

Como consecuencia de la pelea, dos personas resultaron heridas por arma blanca, según ha informado Emergencias Madrid. Los servicios de Samur-Protección Civil acudieron al lugar para atender a los afectados.

Uno de los heridos presentaba una herida en la mano y fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón. El segundo sufrió varias heridas en la espalda y fue evacuado al Hospital Ramón y Cajal, donde ingresó con pronóstico reservado.