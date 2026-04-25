Serrano interviene en el duro choque entre Bautista y Martín: "Impresentable delegado del Gobierno, no os tenemos miedo"

Pasó rápido, como suele ocurrir con estas cosas. En apenas unos minutos se desató una tormenta política de varios frentes pero todos compartiendo un mismo protagonista: el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Martín se había acercado a primera hora de este viernes a Móstoles —la ciudad más poblada de la región después de la capital con más de 214.000 habitantes— para participar en la Junta de Seguridad Local, el órgano municipal colegiado que coordina las fuerzas de seguridad —Policía Local, Nacional o Guardia Civil— y los distintos ayuntamientos con el objetivo de analizar la seguridad de los municipios, elaborar planes conjuntos de seguridad o gestionar dispositivos para eventos específicos.

Una vez que la reunión había comenzado, el delegado del Gobierno tomó la palabra para decir que el alcalde mostoleño, Manuel Bautista, no debería haber presidido la sesión y tendría que haber dejado el cargo, según relató él mismo a su salida del Consistorio y confirman a Libertad Digital fuentes presentes en la sala.

"He podido expresar al comienzo de la Junta de Seguridad que en ningún caso el alcalde de Móstoles debía estar presidiéndola, que tenía que haber dimitido hace mucho tiempo, y que esa reunión nunca debió celebrarse en esas condiciones y que, en todo caso, hoy no debería haber tenido lugar", dijo. Todo ello, justificó, por la denuncia interpuesta contra él por una exconcejal del PP por un supuesto caso de acoso y porque ha estado meses "amenazando, insultando y mofándose" ella. En este punto, cabe recordar que Bautista no está en estos momentos ni imputado.

El alcalde le replicó allí mismo a Martín y le anunció que presentará una querella contra él por vulnerar su honor. Manuel Bautista le reprochó que utilizara la Junta Local de Seguridad, cuyo objetivo es abordar la seguridad de los vecinos, para hacer este tipo de declaraciones. "Es vergonzoso que instrumentalices las instituciones con fines políticos para realizar ataques personales", le espetó en la insólita reunión.

No es la primera vez ni mucho menos que desde el PP se acusa a Martín de utilizar su cargo institucional de forma espúrea. De hecho, hace poco más de un año sus ataques a la Comunidad de Madrid y, en concreto, a Isabel Díaz Ayuso por los fallecidos en las residencias de ancianos durante la pandemia terminaron por derramar el vaso de los agravios y, tanto desde el partido como desde el Ejecutivo regional, rompieron relaciones con él, limitando el contacto con la Delegación del Gobierno a los niveles técnicos imprescindibles para desarrollar aquellas cuestiones fundamentales en materia de seguridad necesarias para la población.

El número dos del PP madrileño, Alfonso Serrano, volvió a salir este viernes al quite. "Hoy el delegado del Gobierno ha dado un nuevo ejemplo de indignidad, de falta de respeto y de no tener ningún tipo de escrúpulo: ha ido al Ayuntamiento de un alcalde a insultarle y a faltarle al honor, una línea que pensábamos que no iba a traspasar", afea en un vídeo distribuido a la prensa.

"No vamos a recibir ningún tipo de lecciones de este elemento que pertenece a un Gobierno corrupto. Un elemento que estuvo en el germen del pitufeo del crowdfunding para la campaña de primarias de Pedro Sánchez. Un delegado del sanchismo que tiene desprotegidos los ayuntamientos cuando no cubre las plazas de Policía o Guardia Civil. Un delegado que pertenece a un Gobierno plagado de puteros y que ha utilizado el dinero público para pagar a amiguitas y colocarlas en sitios públicos con su silencio cómplice", afirma Serrano en unas implacables declaraciones.

Tenemos un mensaje para el delegado del Gobierno, @franmartagui: Ha dado un nuevo ejemplo de indignidad, de falta de respeto y de no tener ningún tipo de escrúpulos.@SerranoAlfonso pic.twitter.com/cx7XsprB3q — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 24, 2026

Y concluye así: "Tengo un mensaje para ti, impresentable delegado del Gobierno: no os tenemos miedo, nadie del PP de Madrid lo tiene. No vais a poder aplacar un proyecto político que representa a la mayoría de madrileños y que el año que viene volverá a dejaros donde os corresponde".

Bautista dejó después patente también su malestar. "Es vergonzoso que haya tratado de secuestrar la Junta Local de Seguridad que habíamos convocado para coordinar el dispositivo especial de las fiestas de mayo". Para el alcalde, es a todas luces "intolerable" esta actitud de quien debe velar por la seguridad de los mostoleños, además de un "auténtico hipócrita" pues "exige a los demás lo que él no hizo". En este punto, recordó que "estuvo ocho meses imputado en el caso de Begoña Gómez y sigue en su puesto, presidiendo juntas locales de seguridad y desempeñando sus funciones con total normalidad".

"Lo que ha ocurrido hoy es gravísimo y no me voy a quedar de brazos cruzados. Me voy a querellar contra el delegado del Gobierno sanchista Francisco Martín por vulnerar mi derecho al honor", remachó. Las fuentes del Consistorio mostoleño consultadas por este periódico avanzan que el asunto "ya está en manos de los servicios jurídicos".