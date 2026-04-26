El primer filtro para acceder a uno de las oficinas que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para solicitar el certificado de vulnerabilidad sin cita previa ya no lo organiza la administración, sino los propios solicitantes que ansían ese documento para optar a ser regularizados.

Desde primera hora de la mañana, a las puertas de uno de estos centros, un grupo cada vez más grande de personas se concentra alrededor de un banco en plena calle. Allí, un solicitante que ejerce de "líder" apunta en un papel los nombres de quienes quieren acceder al centro y les asigna un número que marca el orden de acceso para el día siguiente. A las diez de la mañana del jueves, ya hay 51 solicitantes en esa lista para un máximo que el centro ha fijado para el viernes en 80. No hay opción: quienes se apuntan saben que tendrán que pasar la noche allí.

Dentro de las barreras del centro, la dinámica es distinta. El horario —de 8:30 a 14:00— concentra toda la atención en unas pocas horas. Según varios testimonios, en torno a las 6:00 de la mañana se abren las puertas del recinto y empieza a formarse la primera fila con quienes han pasado la noche en la calle. A medida que avanza la mañana, la cola se va reduciendo en el exterior mientras en el interior la sala de espera se llena de personas que aguardan con el formulario en la mano a ser atendidas.

La organización de esa lista improvisada responde, en parte, a los límites fijados por el propio centro, que tras el primer día ajustó el número de personas que puede atender para compatibilizar este trámite con el resto de su actividad. "El lunes metieron a 250 personas y fue un caos, entonces ahora se ha calculado entre 80 y 100 personas al día", explica otra persona consultada in situ.

Manuela, colombiana de 26 años, sale de la oficina a las 9:40 tras conseguir solicitar el certificado de vulnerabilidad. Lleva más de 24 horas allí. "Estoy desde ayer a las 9:00 de la mañana, he dormido aquí", explica. "Si tú no te quedas aquí todo el día, pierdes el turno. No te puedes ir y volver porque nadie lo va a aceptar", advierte a Libertad Digital.

La alta demanda se concentra, sobre todo, en este documento, convertido en la opción más utilizada entre quienes buscan regularizar su situación. "Hay varias razones por las que podemos ser regulares y muchos solamente optan por esta, por la del certificado de vulnerabilidad, porque es la única que cumplimos", admite la colombiana.

No obstante, no todos los centros funcionan igual. Naydellin, peruana de 23 años, lleva varios días recorriendo distintas oficinas municipales. "Es la tercera oficina en la que lo intento", explica. A esta en concreto ha llegado a las siete de la mañana, pero no ha conseguido entrar porque "la gente ya estaba dentro". Aun así, decide quedarse horas esperando "por si acaso" hay suerte.

Naydellin, que ha acudido a estas oficinas tras la experiencia positiva de una amiga suya que consiguió acceder hace días, relata que en "otros lados no hay chance de que vas a pasar y están esperando dos o tres días". Aquí, sin embargo, el procedimiento es distinto: "Te dan la firma y el sello en este mismo momento, pero te notifican una semana después para darte el informe. Es más largo el proceso, pero vale la pena porque en otros lugares es más complicado y más hostil".

Le preguntamos por el coste de esta espera. "Es una semana de trabajo perdido", responde. "Estoy trabajando en negro y en lo que caiga. La gente que está aquí está perdiendo horas de trabajo en negro que nadie te paga", lamenta. Aun así, lo asume: "Si tengo que perder una semana para poder regularizarme no pasa nada tampoco".

También habla Libertad Digital con quien está coordinando la lista ese día. Es Óscar, un hondureño que trabaja vendiendo dulces en el Metro de Madrid. Explica que llegó la noche anterior sobre las 21:00 y un grupo de unas 100 personas le indicó que debía organizarse en una lista "por tu cuenta". Desde entonces, coordina la del día siguiente. "Si se apuntan tienen que estar aquí porque mañana hay que entrar. Vamos a pasar toda la noche aquí", confirma.

Y es que, según relatan quienes ya esperan, el listado se revisa a medianoche. "Y si no estás, te tachan", explica una mujer que espera a su sobrina en la salida. La joven, de 21 años, lleva horas dentro tras haber pasado la noche durmiendo en la calle. A las 10:50 todavía no ha salido.

Ese sistema, improvisado pero asumido por todos, también ha generado algunos episodios de tensión. Fuentes consultadas sobre el terreno señalan que incluso ha habido intentos de lucrarse con esa organización: "Hubo uno de ellos que intentó cobrar por organizar la lista".

Sin embargo, para quienes logran entrar, todo este entramado "merece la pena". Así lo resume una joven paraguaya de 21 años, número 48 en la lista del jueves, que ha conseguido solicitar el documento tras "tres noches durmiendo aquí". "He pasado mucho frío y mucho dolor, pero ha merecido la pena", dice. En cualquier caso, no puede enseñarnos el certificado de vulnerabilidad: "No te lo dan, te dan un sello y ya contactan contigo para enviártelo".