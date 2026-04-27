Así avanza el megaproyecto de la tuneladora Mayrit: alcanza los 200 metros de excavación hacia Conde de Casal

La tuneladora Mayrit, encargada de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, ha alcanzado los primeros 200 metros de excavación en su primer mes de trabajo desde su puesta en marcha a finales de marzo. La máquina avanza desde la zona de Comillas, en el distrito de Carabanchel, con el objetivo de llegar en esta fase hasta Conde de Casal, en el marco de una de las principales ampliaciones del suburbano madrileño.

Según la información facilitada por la Consejería de Transportes, el avance actual se dirige hacia la futura estación de Madrid Río, situada a unos 1.114 metros del punto de partida de la perforación. En total, este tramo del proyecto contempla la construcción de un túnel de 5.227 metros, que conectará diferentes puntos estratégicos de la capital.

🚇 #Mayrit ya ha completado los primeros 200 metros de túnel en los trabajos de ampliación de la Línea 11 de @metro_madrid desde la futura estación de Comillas. ➡️ La tuneladora perfora y coloca los anillos de dovelas a medida que avanza hacia su próximo destino: Madrid Río. pic.twitter.com/6umEHARcG3 — Transportes e Infraestructura▪️Comunidad de Madrid (@Transportes_CM) April 25, 2026

La tuneladora trabaja de forma continua las 24 horas del día, los siete días de la semana, con equipos de operarios organizados en turnos sucesivos. Este sistema permite mantener un ritmo de excavación elevado, que puede situarse entre los 400 y 500 metros mensuales, muy por encima de los métodos tradicionales de construcción subterránea en la red de Metro de Madrid.

Cuando alcance la estación de Madrid Río, está previsto un parón técnico de aproximadamente dos semanas para revisar el estado de la maquinaria antes de reanudar la excavación hacia Palos de la Frontera, Atocha y, finalmente, Conde de Casal.

Ampliación de la línea 11

El proyecto forma parte de la ampliación de la Línea 11, que contempla un túnel total de 6.626 metros e incluye cinco estaciones: dos de nueva creación, Comillas y Madrid Río, y tres de conexión, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. Según los datos de la Comunidad de Madrid, las obras en su conjunto ya han superado el 50% de ejecución.

Antes de la llegada de la tuneladora, ya se había completado un primer tramo de 679 metros entre Plaza Elíptica y Comillas mediante excavación tradicional, finalizado a comienzos de este año.

Esta actuación se integra en un proyecto de mayor envergadura que busca mejorar la conectividad de la red de Metro de Madrid, con una inversión que supera los 740 millones de euros y que forma parte de la futura "diagonal" de la Línea 11, llamada a unir el suroeste y el nordeste de la ciudad a lo largo de más de 30 kilómetros en los próximos años.