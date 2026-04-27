Enganchón en La Sexta entre Mónica García y Emilio Delgado por las primarias de Más Madrid: ¿quién podrá votar?

El primer choque entre Mónica García y Emilio Delgado por las primarias en Más Madrid ha estallado este lunes con una pregunta clave sobre el control del partido: "Entonces, ¿quién podrá votar?". La ministra de Sanidad y el diputado autonómico han evidenciado sus diferencias en directo en el programa de Al Rojo Vivo, destapando una guerra interna por el diseño de un censo que, bajo las actuales normas, reduce la base electoral de la formación para blindar al aparato frente a posibles críticos.

El blindaje del aparato frente a los inscritos

La tensión ha alcanzado su punto álgido durante una conexión en el programa de La Sexta, donde García ha supeditado la participación a la condición de militante activo. Bajo los actuales estatutos, el derecho a voto queda limitado a quienes tengan cargo público, estén a sueldo del partido o demuestren una actividad presencial constante. Emilio Delgado, portavoz adjunto en la Asamblea, ha advertido que estas condiciones impiden que las primarias sean "lo más participativas posible", reclamando que pueda votar "toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad".

García, sin embargo, ha rechazado el modelo de votación abierta mediante un registro digital. La ministra ha despreciado el voto de los simpatizantes al afirmar que el partido no cree en que la gente aparezca solo para "hacer un clic". Según la líder de la formación, "nuestra militancia va a ser la que tiene el derecho de participación", una postura que el entorno de Delgado interpreta como una maniobra para cerrar el paso a cualquier relevo alternativo.

El choque dialéctico por el control del partido

A pesar de que García ha intentado desviar el foco asegurando que "nosotros no competimos entre nosotros, competimos con Ayuso", el intercambio de reproches con Delgado ha dejado al descubierto la batalla por el censo. Mientras el diputado insistía en preguntar si bastará con "estar inscrito" para votar, la ministra se ha enrocado en que solo decidirá "todo el que esté militando".

Este sistema favorece claramente a los perfiles denominados "moniquistas", que controlan los resortes de la organización y el trabajo territorial. Delgado, que mantiene "la puerta abierta" a presentarse desde octubre, ve cómo las normas actuales blindan la candidatura de la ministra de Sanidad de cara a los comicios de 2027 al excluir a la masa de simpatizantes que no forman parte del núcleo duro de la organización.