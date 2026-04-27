El protocolo de los Agentes Forestales ante las garrapatas: "Guarde el ejemplar en cuarentena"

La subida de las temperaturas ha disparado la actividad de las garrapatas en el medio natural, donde permanecen apostadas en la vegetación a la espera de engancharse a la piel o la ropa. Ante el riesgo de transmisión de patologías, el Cuerpo de Agentes Forestales ha emitido una serie de recomendaciones estrictas para los ciudadanos que transiten por zonas rurales, subrayando la importancia de la prevención antes, durante y después de la exposición al campo.

Medidas de barrera y tránsito

La primera línea de defensa se establece antes de iniciar la marcha. Los agentes insisten en el uso de repelente específico, así como el empleo de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado. Una vez en el entorno natural, el comportamiento del excursionista es clave: se debe transitar exclusivamente por el centro de los caminos, evitando el contacto con las márgenes de los senderos, ya que es en la vegetación lateral donde estos arácnidos se sitúan estratégicamente para detectar a sus huéspedes.

Revisión y extracción segura

Tras finalizar la actividad, es preceptivo realizar una inspección exhaustiva tanto de la vestimenta como del cuerpo. Los agentes señalan como puntos críticos las zonas sensibles, específicamente, las axilas y el cuero cabelludo, donde las garrapatas suelen buscar refugio. En caso de detectar una adherida, la instrucción es taxativa: "No intentes aplastarla ni dejar elementos adheridos en la piel". Asimismo, se prohíbe el uso de remedios caseros por su falta de eficacia probada y el riesgo de complicaciones.

El análisis del ejemplar

Una de las novedades en el protocolo de actuación tras la picadura es la conservación del parásito. Los efectivos madrileños recomiendan que, una vez retirada la garrapata, el usuario debe "guardar ese organismo en cuarentena". El objetivo es que, ante la aparición de cualquier sintomatología en los días posteriores, el paciente pueda aportar el ejemplar en su centro médico para que sea analizado, facilitando así la identificación del patógeno y agilizando el tratamiento clínico.