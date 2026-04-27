Inmaculada Sanz: con las regularizaciones de Sánchez "hay un objetivo político intencionado"

Las colas en las oficinas del Ayuntamiento de Madrid con centenares de inmigrantes tratando de regularizar su situación en España tras la polémica regularización exprés que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado están colapsando los servicios de la Administración local. Es un problema que se está viviendo también en otras ciudades, pero en la Comunidad de Madrid está siendo más grave debido a la cantidad de inmigrantes que viven en la región.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha dicho que "este proceso es una chapuza" y ha recordó que "ya lo dijimos desde el inicio". Ha destacado que tiene "un objetivo político intencionado que tiene que ver con tensiones a la sociedad indudablemente, con que haya problemas de convivencia y con agitar para que Sánchez pueda sacar algún rédito".

"Nosotros ya lo dijimos desde un inicio", ha insistido Inmaculada Sanz, que cree que "esto está muy mal hecho" y que "ahora lo que pretenden es cargar a las otras administraciones con el problema de su chapuza". La vicealcaldesa de Madrid ha dicho que "los datos de la semana pasada nos dicen que hay un total de 9.000 solicitudes de vulnerabilidad para este procedimiento" y ha explicado que 5.000 son "por la vía presencial", pero que hay "4.000 más que se han solicitado desde el registro telemático del Ayuntamiento de Madrid".

Inmaculada Sanz ha dicho que la vulnerabilidad "es un informe social" y ha contado que en "este proceso de regularización además de tener que demostrar que llevan cinco meses en Madrid con cualquier papel, porque vale absolutamente cualquier cosa, puedes entrar por tres vías: la del arraigo, una oferta de empleo o tener un informe que diga que eres vulnerable". Este informe lo pueden hacer "trabajadores sociales" y "ONG colaboradoras" y que desde el Ayuntamiento lo que dicen es que harán esos informes sobre "personas que conozcamos su historial previo". La vicealcaldesa ha destacado que "lo que no puede pretender el Gobierno de España es que hagamos informes de personas que no conocemos absolutamente de nada y que vengan y nos soliciten un papel en estos momentos".

Nos llaman "insensibles" y todo "este tipo de cosas" cuando "no se hace lo que ellos quieren", ha dicho Inmaculada Sanz que ha explicado que "no tiene ningún sentido". Ha asegurado que "un informe de vulnerabilidad lo que tiene que hacer lógicamente es valorar la situación real y el riesgo que pueda existir" y "tener una historia previa de esa persona". "Es lo que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid, nosotros no vamos a hacer informes de personas que no conozcamos", ha reiterado.

El "impresentable" Francisco Martín

Sobre tener al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha dicho que "se vive mal" porque "aparte de estar insultando todos los días a Ayuso y Almeida, porque es básicamente a lo que se dedica, no se ocupa de sus competencias". Inmaculada Sanz ha añadido que le parece "lo más grave" porque "aparte de que es un auténtico impresentable", desde el Ayuntamiento han trabajado "con cinco o seis delegados del Gobierno a lo largo de estos años" en los que han "tenido discrepancias", pero "ha habido una relación institucional mínima" y "con este señor es imposible".

Ha recordado que Francisco Martín "tiene un pecado original" que es que "era tesorero de la banda del Peugeot" y "ahora ya no solo es grave que se dedique a confrontar e insultar permanentemente" sino que "no se ocupa de lo suyo". Madrid "es una ciudad que es segura, pero tenemos problemas. Estamos viendo como en los últimos días, sobre todo con las reyertas, las armas blancas o los problemas con las bandas se están incrementando y este señor no hace absolutamente nada. Esa sí que es su competencia de manera directa. Lo llevamos regular porque necesitamos muchas cosas de la Delegación de Gobierno".

Sanz ha denunciado que "si hay un delincuente extranjero que tiene una orden de expulsión, no puede ser que sea un poquito más del 10% las órdenes de expulsión que se están ejecutando en España". La concejala popular ha señalado que ya sea "porque el trámite no está funcionando bien o porque no les localizan", "no se está expulsando a nadie que comete un delito".

Multas y vivienda

Con respecto a que el Ayuntamiento de Madrid no devolverá las multas por acceder a la zona de bajas emisiones de la anterior ordenanza, anuladas por la justicia, Sanz ha dicho que "el dinero de las multas que en su momento se recurrieron sí se va a devolver", pero que, según "la propia sentencia, no tiene un efecto retroactivo": "Tú no puedes devolver un dinero cuando esa normativa era legal en esos momentos. A los que han recurrido, sí". "No hay más margen de maniobra que ese", ha insistido.

La primera teniente de alcalde también ha abordado la situación de la vivienda en Madrid: "Tenemos unas solicitudes de incremento de vivienda en la ciudad que son extraordinarias. Todavía no tenemos los datos de padrón cerrado del 1 de enero de este año, pero el año anterior crecimos en 60.000 personas, y el anterior, en 120.000. Por lo tanto, hay una presión de personas que quieren venir a la ciudad de Madrid". Sanz ha celebrado que "estamos absorbiendo extraordinariamente bien en cuanto a los datos de empleo": "Estamos en un 6,6% de desempleo en la ciudad de Madrid".

Además, ha instado a "facilitar mucho más los trámites" de construcción: "La normativa urbanística, a nivel nacional, hay que liberalizarla".

Indigencia y carreras

Con respecto a los indigentes, Sanz ha señalado que "hay una parte de personas sin hogar que es el más tradicional", que tienen adicciones o problemas de salud mental, "pero estamos notando un incremento en cuanto a los asentamientos, que tiene mucho que ver con la ilegalidad". Con estos, "actuamos y actuamos mucho", aunque apenas se note: "Los vecinos a veces se quejan, pero tenemos muy poco margen de maniobra. Lo único que podemos hacer es sacarlos de ahí y ofrecerles alternativas, pero no podemos ir mucho más allá. Nos dicen: ‘Los habéis quitado de aquí, y se han movido 800 metros más allá’. Tenemos muy poca capacidad de actuar". La concejal ha precisado que, el año pasado, "la Policía Municipal intervino en 900 operaciones de este tipo de situaciones": "Levantamos 400 asentamientos".

Sanz también se ha referido a las carreras que hay en Madrid y que ocasionan no pocos problemas de movilidad. Este domingo, por ejemplo, fue "el Maratón de Madrid, ocupa 42 kilómetros, abarca toda la ciudad". La teniente de alcalde ha defendido que carreras similares "se celebran en todas las grandes ciudades y son ocasiones puntuales que merecen la pena", pero que el número de estas ha bajado: "Teníamos 36 carreras que estaban pasando por la almendra central de la ciudad; este año, lo hemos dejado en 18". "Algunas son institucionales: están la carrera de la Policía Nacional, la de la Guardia Civil…, estamos reordenando eso y sacándolas a otras zonas de la ciudad", ha añadido.

Mónica García y miscelánea

Sobre el anuncio de Mónica García de optar a las primarias de Más Madrid para disputar la presidencia de la CAM a Ayuso, Sanz ha opinado que la titular de la cartera de Sanidad "lo que no ha hecho ha sido ejercer de ministra". "Son los comunistas de siempre. Trataban de parecer un poquito más modernitos, feministas, ecoresilientes y estas cosas, pero ya han sacado la patita otra vez. El otro día querían expropiar casas. En fin, es un desastre como candidata. No creo que los madrileños estén muy por la labor de darle su apoyo a Mónica García", ha añadido.

Además, Sanz ha dicho que están endureciendo las sanciones a grafiteros –"Estamos aplicando sanciones de 20-30.000 euros"–, que apenas "tenemos grandes botellones en la ciudad de Madrid" porque "han cambiado los hábitos y ha habido una presión importante" y que harán "viable" uno de los párkings del Bernabéu: "Estamos hablando con los vecinos. Entre otras cosas, las plazas son para residentes, y es una zona en la que no hay muchas".