La Comunidad de Madrid celebrará el 2 de Mayo con un espectáculo de 1.000 drones

La Comunidad de Madrid conmemorará la festividad del 2 de Mayo con un espectáculo aéreo formado por 1.000 drones simultáneos, el primero de estas características que se celebra en España. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo autonómico en colaboración con la empresa Indra, llevará por nombre Madrid en el Cielo y tendrá lugar en el Parque de la Cuña Verde, en el distrito de Latina.

El montaje tendrá una duración aproximada de 12 minutos y se articulará en 10 escenas distintas que representarán hasta 16 figuras inspiradas en la historia, los símbolos y el patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid.

Un espectáculo con 1.000 drones

El dispositivo tecnológico estará formado por drones de la compañía madrileña Umiles, especializada en este tipo de espectáculos en Europa. Los aparatos alcanzarán una altura de hasta 200 metros, lo que permitirá que el espectáculo pueda ser visto desde una distancia de hasta 2 kilómetros.

La coordinación del evento ha sido realizada desde la Consejería de Digitalización, en el marco de una estrategia autonómica orientada a la innovación tecnológica y a la proyección de la imagen de Madrid como un espacio vinculado al desarrollo digital.

Escenas inspiradas en la historia y el patrimonio

El espectáculo incluirá representaciones visuales de elementos reconocibles del patrimonio madrileño. Entre ellos, se formarán figuras como el mapa de la Comunidad de Madrid, la imagen del pintor Francisco de Goya o una recreación parcial del cuadro El 3 de mayo de 1808.

También aparecerán referencias arquitectónicas y culturales como la Puerta del Sol con el Kilómetro 0, el Palacio de Cristal, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el Palacio Real de Aranjuez o la Universidad de Alcalá de Henares.

Además de los referentes históricos y monumentales, los drones recrearán escenas vinculadas a la identidad cultural de la región. Entre ellas, una pareja de maja y majo bailando un chotis, la evolución urbana de la capital, la bandera de la Comunidad de Madrid o un vagón de Metro llegando a una estación.

El espectáculo también incluirá una escena de una pareja observando el cielo estrellado de Madrid, como parte de las secuencias visuales diseñadas para el evento.

Programación de las fiestas

El espectáculo se enmarca dentro de la programación de las fiestas del 2 de Mayo, que se desarrollarán entre el 30 de abril y el 3 de mayo con actividades gratuitas en distintos puntos de la región. El eje central de los festejos será la explanada de Puente del Rey, donde se celebrarán conciertos, espectáculos musicales y propuestas culturales para todos los públicos.

Entre las actividades previstas también destaca la recreación histórica del levantamiento del 2 de mayo de 1808, que recorrerá varias calles de la capital con escenificaciones, desfiles y ambientaciones de época.

La programación incluye además conciertos de música en directo con artistas y grupos nacionales –Berkana y Los Seminuevos, Lobos Negros, Bely Basarte, Judeline, Joseluis y Alcalá Norte–, así como actuaciones de zarzuela, folclore y encuentros culturales con agrupaciones de distintas comunidades autónomas. También se celebrarán actividades tradicionales como la Fiesta de Las Mayas en varios municipios madrileños.

El cartel oficial de esta edición recoge algunos de los símbolos más representativos de la identidad madrileña, como las siete estrellas de la bandera, la Puerta del Sol o referencias culturales vinculadas a la historia y al imaginario de la región.