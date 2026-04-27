Novedades de la visita del Papa a Madrid: plan especial de seguridad, refuerzo de Cercanías y más oferta cultural

La Delegación del Gobierno en Madrid ha acogido este lunes una nueva reunión de coordinación con las principales administraciones públicas involucradas en la próxima visita del Papa a Madrid, prevista para comienzos del mes de junio. Durante la misma, se ha informado sobre el plan especial de seguridad para el evento, el refuerzo del servicio de Cercanías y una ampliación de la oferta cultural en los centros dependientes del Estado durante los días de la visita para completar la experiencia de los visitantes que se acerquen a la capital.

Los presentes han abordado la evolución de los preparativos de la visita del Pontífice y han señalado cuáles serán las "implicaciones" que asumirán las distintas administraciones, que además han acordado mantener un nuevo encuentro una vez se conozca ya la agenda definitiva de León XIV en su viaje apostólico a España. Cabe recordar que la estancia del Santo Padre en la capital se enmarca en un recorrido que le llevará también a Barcelona, Tenerife y Gran Canaria.

En el encuentro se han sentado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la subdelegada Pilar Trinidad, según han resaltado fuentes de la Delegación del Gobierno. Por parte de la administración autonómica y municipal, han asistido representantes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, así como del Ayuntamiento de Madrid. La Iglesia católica, asimismo, ha estado representada por miembros del Comité Organizador de la Archidiócesis de Madrid.

A estos se les ha sumado responsables del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de Asuntos Exteriores; del Ministerio del Interior y de Renfe, quienes no habían participado en la reunión anterior sobre el mismo asunto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Martín ha indicado que el plan de seguridad, aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad "se va a ir concretando" una vez que ya se tenga la agenda oficial y ha mencionado que en los próximos días llegará a Madrid un equipo de avanzada del Vaticano para ultimar los detalles de los actos oficiales. Respecto a la participación de Renfe, el delegado ha apuntado que la operadora ferroviaria pública también reforzará los servicios de Media y Larga Distancia para facilitar la llegada de fieles a la capital.

Francisco Martín ha expresado que desde el Gobierno están "volcados con todos los recursos para que la visita sea un éxito" y ha puesto en valor el nivel de colaboración entre administraciones, que trabajan de forma coordinada "como deberían trabajar siempre" para sacar adelante los retos de una manera "eficaz y positiva".

En la misma línea, Martín ha manifestado su deseo de que "la dinámica que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento sí están prestando en relación con la visita del Papa se pueda extender al resto de la actividad ordinaria".

Reunión de carácter "institucional"

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha rebajado el cariz de la cita de esta mañana al asegurar que ha tenido un carácter "institucional" y ha aseverado que las que preocupan en realidad son las "reuniones operativas" como las que hay entre Policía Municipal y Nacional.

Sanz ha añadido que en poco tiempo se va a conocer la "agenda completa" y ha detallado que tanto la vigilia con jóvenes como la misa en Cibeles ya están presentadas en el registro municipal. A su vez, ha afirmado que tiene la "completa garantía" de que todos los dispositivos "van a funcionar bien" como en otras ocasiones, citando la Cumbre de la OTAN, la Cumbre del Clima y la Copa Libertadores.

Al hilo, la vicealcaldesa ha subrayado "estará todo dimensionado" y ha sostenido que los efectivos de Samur-Protección Civil, los bomberos, los agentes de Movilidad y la Policía Municipal llevan trabajando "muchos meses" con la propia organización y han contribuido a elegir "los distintos emplazamientos".