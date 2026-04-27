'Pisos de estudiantes con normas' a precios bajos o un sello del español: las apuestas de Ayuso para atraer estudiantes

El Gobierno regional ultima su estrategia Comunidad de Madrid Región Universitaria, anunciada recientemente por la presidenta Isabel Díaz Ayuso para tratar de situar el sistema universitario madrileño como un referente internacional. La estrategia abarca cuatro proyectos importantes en los que está implicado el Gobierno regional al completo: las nueve consejerías trabajan coordinadamente para tratar de consolidar Madrid como capital mundial de los estudios en español y un "puente entre América y Europa".

En un encuentro con periodistas, la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha desgranado los detalles más importantes de todos ellos, que toman como punto de partida el reciente acuerdo para el nuevo modelo de financiación plurianual firmado con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas. Uno de los más novedosos es Madrid Campus 365 que, a través de un convenio con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, permitirá mantener abiertos también durante el verano los 38 colegios asociados que se reparten en los distintos campus universitarios madrileños.

El objetivo es dar vida todo el año a estas instalaciones, que durante julio y agosto podrán ofrecer orientación académica, formación y actividades culturales y deportivas tanto a los estudiantes que estén pensando venir a formarse a la región como a sus familias, facilitándoles conocer la ciudad y el entorno antes del inicio del curso. Se trata de ofrecer, en palabras de la propia consejera, un "aterrizaje suave" en la capital para tratar de resolver las múltiples dudas que se agolpan en la cabeza de estas familias [qué universidad escoger, dónde vivirá mi hijo, etc].

Está previsto que Madrid Campus 365 se ponga en marcha este próximo verano, en forma de prueba, con una inversión de 700.000 euros para ello. Así, la idea es que el futuro estudiante universitario pueda quedarse solo o con su familia durante una semana o dos de estos dos meses de verano en un colegio mayor, donde le darán orientación a la vez que le muestran toda la oferta cultural y gastronómica de Madrid. Podrán participar los alumnos a partir de 1º de Bachillerato.

'Pisos de estudiantes con normas' a precios asequibles

La estrategia también se apoyará en el desarrollo del Plan Vive Universitario, el programa de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras para construir residencias de estudiantes y que busca facilitar su acceso a la educación superior, atraer el talento, mejorar el bienestar de los jóvenes y reducir la presión sobre el mercado residencial, facilitando así que más alumnos escojan Madrid ofreciendo para ello soluciones habitaciones por debajo del precio de mercado. Esta apuesta se asienta en un modelo de colaboración público-privada y ya hay 36 proyectos en ciernes.

Ahora se trata de extenderlos a los municipios donde existe alguna sede universitaria o a los colindantes pero que no cuenten con residencias que ya proporciona la universidad de turno. Para ello la consejera ya se está reuniendo con alcaldes, como el de Aranjuez, con el que estarían viendo también si es posible disponer de edificios municipales infrautilizados para rehabilitarlos y convertirlos en residencias.

Sello del español en el c-LoVe

El segundo de los proyectos la creación de c-LoVe, el Campus Lope de Vega que tendrá como objetivo la enseñanza, difusión y certificación con sello propio del idioma español como lengua extranjera, así como la atracción de estudiantes internacionales a la región. La base de este homenaje al inmortal autor español del Siglo de Oro será la red regional de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), formada actualmente por 29 centros y seis extensiones.

El programa piloto para la puesta en marcha de c-LoVe permitirá incluir en algunos de estos centros, además de estas enseñanzas oficiales de español como idioma extranjero, opciones como los Cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización (APEs) dirigidos a los estudiantes llegados de otros países, tanto universitarios como de otros niveles educativos. Una oferta que podría complementarse en un futuro con formaciones semipresenciales que garantizan la flexibilidad propia de la educación a distancia y el enriquecimiento de disfrutar de Madrid mientras se profundiza en el aprendizaje del español.

Computador cuántico en la Politécnica

Además, otro de los objetivos de esta estrategia es convertir a la región en referente destacado de la computación cuántica. Para ello, la Consejería de Digitalización va a adquirir un computador de estas características, el primero de España que se instalará en una universidad pública, la Politécnica.

Gracias a la colaboración con esta entidad, el computador cuántico estará al servicio de centros de investigación como los IMDEA y el IMIDRA, universidades y organismos públicos como hospitales, pero también del tejido empresarial, especialmente pymes y startups.

Con esta infraestructura tecnológica de última generación, sostienen en la Comunidad de Madrid, se dotará de mayor capacidad para atraer inversiones, acelerar la investigación científica y la trasmisión de los avances a la sociedad o crear empleo altamente especializado, y la posicionará como líder nacional en este campo.