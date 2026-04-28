Así es '40-40', el plan de residencias más importante de la historia de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de un ambicioso plan para transformar su red de atención a mayores. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el denominado Plan 40-40, una iniciativa que prevé la creación de 8.000 nuevas plazas en residencias y centros de día mediante una inversión superior a los 500 millones de euros.

El proyecto, que combina financiación pública y privada, contempla la construcción de 40 residencias y 40 centros de día en toda la región. De las nuevas plazas, al menos un 40% estarán integradas en la red pública, mientras que el resto se gestionarán de forma privada, aunque accesibles mediante prestaciones del sistema de dependencia.

Durante su intervención tras una visita a la residencia Amavir Valdebernardo, Ayuso defendió que este modelo permitirá ampliar la oferta asistencial sin aumentar en exceso el gasto público, al tiempo que se mantiene el ritmo de desarrollo de otros servicios.

El plan apuesta por un modelo de atención basado en unidades de convivencia reducidas, diseñadas para reproducir un entorno doméstico. Estas instalaciones incluirán espacios comunes, cocinas compartidas y habitaciones personalizables, con el objetivo de favorecer el bienestar emocional de los residentes y su conexión con el entorno familiar.

Cada usuario dispondrá de un plan de atención individualizado, supervisado periódicamente, y contará con un profesional de referencia. Además, los centros incorporarán tecnología orientada al cuidado, como sistemas de telemedicina, control de movimiento, prevención de caídas y herramientas para la estimulación cognitiva y sensorial.

En cuanto al despliegue territorial, la Comunidad de Madrid prevé iniciar las primeras licitaciones en la ciudad de Madrid, comenzando por el barrio de Las Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas, seguido de El Cañaveral, en Vicálvaro. En total, se construirán 20 complejos en la capital, distribuidos en 13 distritos, y otros 20 en diferentes municipios de la región, entre ellos Leganés, Móstoles, Alcalá de Henares y Valdemoro.

El Plan 40-40 también incluye la creación de unidades especializadas para atender necesidades específicas. Entre ellas se encuentran plazas psicogeriátricas para personas con trastornos de salud mental, recursos para pacientes con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, y unidades destinadas a cuidados médicos intensivos que permitan evitar hospitalizaciones recurrentes.

Asimismo, el programa contempla espacios para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento, plazas temporales para recuperación tras ingresos hospitalarios o para ofrecer descanso a cuidadores, y unidades destinadas a familias en las que conviven padres mayores e hijos con discapacidad.

Las nuevas instalaciones contarán además con zonas exteriores ajardinadas y programas orientados a combatir la soledad, como iniciativas intergeneracionales que prevén la creación de escuelas infantiles en algunas residencias. Con ello, el Ejecutivo regional busca avanzar hacia un modelo de atención más personalizado, tecnológico e integrado en la comunidad.