Ayuso presenta SOL, un avatar digital capaz de simular el comportamiento humano que busca aliviar el 012

La Comunidad de Madrid ha presentado este martes un nuevo asistente virtual basado en inteligencia artificial con el que busca transformar la relación entre la Administración y los ciudadanos. Bajo el nombre de SOL, este avatar digital, capaz de simular el comportamiento humano, estará disponible en el nuevo portal web institucional para resolver consultas y facilitar trámites de forma inmediata.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dado a conocer esta iniciativa durante un acto celebrado en la Real Casa de Correos. Según ha explicado, el asistente funcionará las 24 horas del día durante todo el año y estará especialmente orientado a personas con menos habilidades digitales, ofreciendo atención simultánea a miles de usuarios.

A diferencia de los chatbots tradicionales, SOL incorpora lenguaje natural, voz y gestos sincronizados en tiempo real, lo que permite una interacción más cercana. El sistema puede comunicarse por texto y voz en 95 idiomas y está diseñado para simplificar los procedimientos administrativos mediante explicaciones claras. Esta mejora, según el Ejecutivo autonómico, busca facilitar el acceso a los servicios públicos, especialmente a colectivos como personas mayores o usuarios con dificultades tecnológicas.

Uno de los objetivos principales del nuevo asistente es aliviar la carga del servicio telefónico 012 de atención al ciudadano. El Gobierno regional estima que SOL podría resolver hasta el 70% de las llamadas, reduciendo los tiempos de espera y evitando desplazamientos innecesarios, sin sustituir el trabajo de los profesionales que actualmente prestan este servicio.

En una fase posterior, el sistema permitirá realizar trámites completos, como la solicitud de becas, acompañando al usuario durante todo el proceso. También se prevé su integración en plataformas y servicios como Cuenta Digital, el Consorcio Regional de Transportes, el Carné Joven, oficinas de empleo y puntos de atención municipal. Además, la herramienta recogerá información en tiempo real sobre las necesidades de los ciudadanos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

Tenemos nuevo portal donde hacer todos tus trámites. Conoce a Sol, te estará esperando para resolver todas tus dudas.https://t.co/4VqBaVIxmr Región de futuro. pic.twitter.com/7cvwvSx1eT — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 28, 2026

El desarrollo de SOL combina tecnologías como inteligencia artificial generativa, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento y síntesis de voz, junto con sistemas de búsqueda semántica. Según la Comunidad de Madrid, todo ello se ha implementado garantizando el cumplimiento de la normativa de privacidad y protección de datos.

Durante el mismo acto, el Ejecutivo autonómico ha presentado también la renovación de su portal web institucional. La nueva página apuesta por un diseño más accesible, intuitivo y adaptado a dispositivos móviles, con el objetivo de que cualquier usuario pueda encontrar información de forma rápida. Entre las novedades destaca una cabecera que facilita el acceso directo a contenidos prioritarios, como campañas institucionales, planes de vivienda o programas de desarrollo rural.

Asimismo, se han mejorado los buscadores y reorganizado los contenidos mediante un catálogo de servicios digitales estructurado en distintos niveles. La actualización afecta a áreas clave como la agenda cultural, páginas temáticas y la integración con otros servicios digitales, en un intento de modernizar la administración electrónica y simplificar la experiencia del usuario.