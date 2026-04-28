La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha calificado de "fracaso" la gestión de la ministra y ha vaticinado que su regreso a la política autonómica en 2027 terminará en la misma irrelevancia que la que Pablo Iglesias obtuvo en los pasados comicios de 2023, cuando dejó la vicepresidencia del Gobierno de Pedro Sánchez para enfrentarse contra Isabel Díaz Ayuso.

"Va a repetir la hazaña de Pablo Iglesias", dijo durante un desayuno informativo después de que Mónica García haya anunciado su intención de concurrir a las próximas autonómicas, tal y como adelantó en exclusiva Libertad Digital. Según la consejera, García busca en la Asamblea de Madrid el refugio que su "gestión vergonzosa" en el Ministerio ya no le proporciona.

La "parasitación" para asegurar el sueldo

Matute ha sido tajante al analizar el movimiento de la líder de Más Madrid. Considera que la postulación de García como candidata autonómica responde únicamente a una necesidad de supervivencia económica personal. "Se ha dado cuenta de que tiene poco que hacer en el Ministerio y está buscando una salida para seguir teniendo un sueldo a costa de nosotros", ha afirmado la consejera.

Pese a augurar un desplome de escaños para la formación de izquierdas, Matute subraya que García se asegura el acta al encabezar la lista, garantizándose un "puesto fijo" en la Cámara regional.

El "Ecce Homo" de la sanidad española

La gestión ministerial de García ha sido el principal blanco de las críticas. Matute comparó la reforma del Estatuto Marco emprendida por el Ministerio con la fallida restauración del Ecce Homo de Borja. "Había que reformarlo, pero cuando haces algo, hazlo bien; lo ha dejado hecho un cuadro", ironizó.

Para el Ejecutivo madrileño, la ministra se ha comportado como un "caballo de Troya" que está dinamitando el Sistema Nacional de Salud desde dentro, centrando su labor en una "obsesión constante" contra Isabel Díaz Ayuso en lugar de gestionar las competencias nacionales.

El PP exige el cese de García

En la misma línea se pronunció el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, quien reclamó a la ministra que abandone el cargo de forma inmediata para dejar "de hacer daño" a la sanidad de toda España. Pache acusó a García de utilizar las instituciones del Estado como una plataforma de oposición personal: "Solo ha hecho lo que sabe hacer, que es ser activista contra Isabel Díaz Ayuso desde donde esté".

Díaz-Pache afeó a la líder de Más Madrid que pretenda compaginar la cartera ministerial con su carrera hacia la Puerta del Sol, lo que a su juicio confirma que el Ministerio es solo una etapa de paso tras su incapacidad ejecutiva. "Va a regresar aquí después de haber fracasado, de tener a los médicos en huelga contra ella por su gestión, porque no ha sabido ejercer como ministra", lanzó el portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

El coste real de la "traición" a Madrid

Matute, de hecho, puso cifras al impacto que las decisiones del Ministerio están teniendo en la región y acusó a García de "traicionar" a sus propios compañeros de profesión al fomentar un escenario de confrontación que ha derivado en una huelga médica con consecuencias asistenciales graves. En la Comunidad de Madrid, este conflicto ha supuesto un impacto económico de más de 11 millones de euros.

El balance asistencial de la huelga, según los datos de la Consejería, es demoledor: se han suspendido 150.000 consultas externas, 15.000 pruebas diagnósticas y cerca de 7.000 cirugías. "El político se ha comido al médico", sentenció Matute, lamentando que la gestión sanitaria esté en manos de quien "hace discursos de Miss Universo" pero fracasa en la realidad ejecutiva.