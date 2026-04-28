El impacto de la huelga de médicos en Madrid: más de 150.000 consultas suspendidas y casi 12 millones en pérdidas

La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 11,7 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre, con 152.185 consultas suspendidas (117.179 en hospitales y 35.006 en Atención Primaria); 7.357 cirugías perdidas y 15.372 pruebas perdidas.

En concreto, desde el departamento que dirige Fátima Matute han estimado en 11.704.534 euros el perjuicio causado durante las jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre hasta este lunes, según han apuntado desde la Consejería. Del total, 9.737.395 de ellos corresponden a los hospitales públicos y 1.967.139, a Atención Primaria.

Precisamente este mismo martes los médicos en Madrid afrontan una nueva jornada de huelga con una concentración a las puertas del Hospital Gregorio Marañón. Los paros, que se prolongará hasta el jueves día 30 de abril, tienen un carácter intermitente, con una semana al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde el comité de huelga se ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma personalmente la negociación para desbloquear el conflicto y consideran que la ministra del ramo, Mónica García, ha dejado de ser una "interlocutora válida".

Así, consideran que este conflicto "ya excede" al Ministerio de Sanidad y se trata de "una cuestión de Gobierno" por lo que reclama la apertura inmediata de una negociación "seria", con interlocutores dispuestos a negociar sin líneas rojas y con verdadera voluntad de alcanzar soluciones.

En este sentido, el Comité de Huelga sostiene que el anuncio de la ministra de concurrir a las elecciones en la Comunidad de Madrid, que adelantó en exclusiva Libertad Digital, "no es una cuestión personal ni partidista", sino "la constatación de que este conflicto requiere una interlocución sólida, estable y con capacidad real de decisión".

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).