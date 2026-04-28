En estado grave un hombre de 42 años tras ser arrollado mientras caminaba por un túnel de MetroSur en Fuenlabrada

Un nuevo suceso ha sacudido la red de transportes de la Comunidad de Madrid durante la madrugada de este martes. Un hombre de 42 años se encuentra ingresado en estado grave tras sufrir un aparatoso atropello por un tren en la línea de MetroSur, concretamente en el tramo comprendido entre las estaciones de Fuenlabrada Central y Parque Europa.

Los hechos se han desencadenado en torno a la 1:30 horas, momento en el que el centro de emergencias 112 ha recibido el aviso del incidente. La intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ha sido inmediata, realizando labores de excarcelación para liberar a la víctima, que había quedado atrapada. Una vez rescatado, el equipo médico del SUMMA 112 ha tomado las riendas de la situación. Gemma R. Leal, supervisora del servicio de Urgencias, ha relatado el proceso.

En estado crítico

El balance médico inicial es severo. El varón presenta un traumatismo craneoencefálico de carácter grave y un politrauma generalizado derivado del impacto con el suburbano. Ante la importancia de las lesiones, el herido ha sido evacuado de urgencia al Hospital 12 de Octubre, donde permanece con pronóstico grave.

Por el momento, se desconocen las causas exactas por las que este hombre se encontraba en la zona de vías en un horario tan próximo al cierre del servicio. Las primeras averiguaciones apuntan a que podría encontrarse en estado de embriaguez en el momento del suceso. Si este extremo se confirma, la conclusión sería que la intoxicación etílica habría provocado su fatal caída a las vías, perdiendo el equilibrio justo antes de que el convoy efectuara su entrada en el tramo afectado. Hay consejos que parecen obvios, pero que nunca está de más recordar para aquellos con alma de explorador nocturno. Si mezclas copas con túneles de metro, igual la vuelta se complica. "Si bebes, no conduzcas" es el mítico lema que popularizó el cantante estadounidense Stevie Wonder en la campaña de la DGT de 1985.

Hoy nos vemos obligados a añadir: Si bebes, no pasees por las vías del tren. Mientras tanto, las autoridades siguen trabajando en el atestado de este suceso acontecido en la red de Metro de la zona sur madrileña.