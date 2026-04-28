El Gobierno de Ayuso exige la dimisión de Aagesen en el aniversario del apagón por su "política energética fracasada"

En el primer aniversario del gran apagón eléctrico que dejó a España sin suministro en cuestión de horas, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha reclamado responsabilidades políticas al Gobierno central y a la dirección de Red Eléctrica, en un discurso en el que ha cuestionado duramente el modelo energético actual.

El Ejecutivo madrileño ha situado su intervención en el apagón ocurrido hace un año a las 12:33 horas, cuando un fallo en el sistema provocó un "cero eléctrico" sin precedentes en el país. En este contexto, Novillo ha sido contundente al exigir responsabilidades políticas. "En el aniversario del apagón más importante que ha sufrido nuestro país en los últimos 50 años y tras los datos, comunicaciones y evidencias que hemos conocido, desde la Comunidad de Madrid sólo nos queda solicitar la dimisión de la vicepresidenta Aagesen y el cese inmediato de la presidenta de Red Eléctrica", ha afirmado.

El consejero ha vinculado el incidente con lo que considera una gestión deficiente del sistema energético, apuntando directamente a la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y a la exministra Teresa Ribera. "Nos encontramos ante una política energética fracasada donde la que era antigua secretaria de Estado de Energía y actual ministra, y su antecesora en el cargo y actual comisaria europea, Teresa Ribera, han dilapidado por pura ideología una de las fortalezas más importantes que teníamos como país: la seguridad energética", ha señalado.

Críticas a la transición energética

El consejero madrileño ha ampliado sus críticas al modelo de transición ecológica, relacionándolo con carencias estructurales del sistema eléctrico. Ha destacado la falta de infraestructuras, almacenamiento y redes, así como la situación del calendario de cierre de centrales nucleares y distintos expedientes administrativos en el sector energético.

También ha denunciado "la falsa transición ecológica" que, según ha asegurado, "nos está costando cara tanto social como económicamente". Asimismo, el consejero ha señalado que España cada vez es "más dependiente del gas importado de países como Rusia y ocupando con macro plantas solares terrenos de cultivo productivos en todo el territorio español".

Un año después del gran apagón

El apagón del año anterior supuso uno de los mayores colapsos eléctricos de la historia reciente de España, dejando sin suministro a amplias zonas del país durante horas.

Aquel incidente ha derivado también en investigaciones regulatorias y en la apertura de expedientes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en un proceso aún en curso que continúa analizando posibles responsabilidades en la cadena de gestión del sistema eléctrico.