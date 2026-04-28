La Paz realiza la primera reconstrucción mamaria en España con tejido abdominal asistida por robot

El Hospital público La Paz de la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo la primera reconstrucción mamaria en España utilizando tejido abdominal de la propia paciente mediante cirugía robótica, una intervención que introduce nuevas posibilidades en el ámbito de la Cirugía Plástica.

La intervención combina la experiencia en reconstrucción mamaria con el uso del sistema robótico Da Vinci, lo que permite una mayor precisión en la disección del tejido y una menor agresión quirúrgica. El objetivo principal es reducir los efectos secundarios en la zona donante, uno de los aspectos más relevantes en este tipo de procedimientos.

Mayor precisión y menor impacto en la paciente

El uso de cirugía robótica en esta técnica permite realizar una disección más controlada de las estructuras anatómicas implicadas. En concreto, facilita la preservación de arterias y venas perforantes, responsables de la irrigación del tejido que se traslada desde el abdomen hasta el tórax.

Esta precisión contribuye a disminuir el riesgo de lesiones durante la intervención y mejora las condiciones de la zona abdominal tras la cirugía. Además, al evitar grandes incisiones, se reduce de forma significativa la posibilidad de complicaciones como hernias o debilidad de la pared abdominal.

Otro de los efectos asociados a este procedimiento es la reducción del dolor postoperatorio, junto con una menor estancia hospitalaria y una recuperación más rápida en comparación con técnicas convencionales.

Coordinación entre especialidades

El avance ha sido posible gracias a la colaboración entre los servicios de Cirugía Plástica y Cirugía General del hospital. Ambos equipos han integrado su experiencia para aplicar la tecnología robótica en un ámbito donde su uso sigue siendo limitado.

Mientras que la cirugía robótica está consolidada en especialidades como Ginecología, Urología o Cirugía General, su incorporación a la Cirugía Plástica todavía no es habitual. En este caso, su aplicación se centra en la obtención de tejidos que posteriormente se transfieren a otra parte del cuerpo.

La intervención realizada en La Paz supone, en este contexto, un paso en la introducción de esta tecnología en procedimientos reconstructivos complejos dentro del sistema sanitario público.

Aplicación en pacientes con cáncer de mama

El hospital madrileño cuenta con una amplia experiencia en reconstrucción mamaria mediante técnicas de microcirugía. Cada año realiza una media de 120 transferencias de tejido microvascularizado, muchas de ellas en pacientes que han sido sometidas a una mastectomía tras un diagnóstico de cáncer de mama.

En estos procedimientos, uno de los principales retos es minimizar las complicaciones en la zona de donde se obtiene el tejido, que suele ser el abdomen. Por este motivo, los equipos médicos trabajan en la incorporación de técnicas que permitan mejorar los resultados quirúrgicos y reducir el impacto en las pacientes.

La introducción de la cirugía robótica en este tipo de intervenciones responde a esa necesidad de avanzar hacia procedimientos menos invasivos, con mejores resultados funcionales y una recuperación más favorable.

Avance en cirugía robótica en la sanidad pública

La operación realizada en La Paz se enmarca dentro del desarrollo progresivo de la cirugía robótica en la sanidad pública madrileña. La aplicación de esta tecnología en nuevas áreas busca ampliar sus beneficios a distintos tipos de intervenciones, especialmente aquellas de alta complejidad.

En el caso de la reconstrucción mamaria, su uso abre la puerta a optimizar tanto la fase de extracción del tejido como los resultados posteriores, con un enfoque centrado en la seguridad y la recuperación de la paciente.