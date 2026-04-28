Madrid activa el plan de inundaciones ante un miércoles de lluvias intensas y tormentas con aviso naranja

La estabilidad primaveral dará paso este miércoles a un episodio de tiempo adverso en Madrid, donde se esperan lluvias intensas y tormentas a lo largo de buena parte del día. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja en el área metropolitana y el Corredor del Henares, mientras que el resto de la región permanecerá en nivel amarillo.

28/04 11:18 AVISOS MAÑANA | Comunidad de Madrid: tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/wtnxfrPjIy pic.twitter.com/9rm9i5eCjC — AEMET_Madrid (@AEMET_Madrid) April 28, 2026

Según la previsión, el periodo más complicado se concentrará entre las 12:00 y las 22:00 horas. En las zonas bajo aviso naranja, las precipitaciones podrían alcanzar acumulaciones de hasta 30 milímetros en apenas una hora, con una probabilidad que oscila entre el 10% y el 40%. En otras áreas, como la sierra, el sur y el oeste, las lluvias serán algo menos intensas, aunque no exentas de riesgo, con registros que podrían llegar a los 15 milímetros y una probabilidad mayor.

Las tormentas no llegarán solas. Se prevé que estén acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes, así como episodios puntuales de granizo, lo que podría complicar la situación en la vía pública y generar incidencias localizadas.

Plan de Actuación de Inundaciones

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Madrid ha activado de forma preventiva el Plan de Actuación de Inundaciones (Painunam) en su nivel 0, correspondiente a fase de alerta y seguimiento. El objetivo es vigilar los puntos más sensibles de la ciudad y actuar con rapidez si se producen acumulaciones de agua.

⚠️🟠 El @MADRID activa el Plan de Actuación de Inundaciones (PAINUNAM) en su nivel 0, fase de Alerta y Seguimiento, ante el aviso naranja de @AEMET_Madrid para mañana miércoles. 🗓️Desde las 12h hasta las 22h.

⛈️ Lluvia y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y viento. pic.twitter.com/YI7n3QTHA3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 28, 2026

Por su parte, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha recomendado extremar la precaución, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se espera mayor intensidad de las precipitaciones. Las autoridades insisten en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas y prestar atención a posibles balsas de agua o caídas de ramas debido al viento.

Este episodio se enmarca dentro de una situación de inestabilidad más amplia que afecta a buena parte de la península, y que continuará marcando el tiempo en los próximos días.