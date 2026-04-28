Madrid garantizará la movilidad en la visita del Papa y los conciertos de Bad Bunny: "La ciudad está acostumbrada"

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha garantizado este martes que el transporte público madrileño estará "preparado" para afrontar unos meses de intensa actividad en los que se prevé la llegada de una multitud de visitantes a la región. Esta afluencia será especialmente notable durante el mes de junio, fecha en la que coincidirán eventos de gran magnitud como la visita de León XIV España a la capital y los múltiples conciertos del cantante Bad Bunny.

Durante su intervención en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, Rodrigo ha destacado que la ciudad "está más que acostumbrada a la organización de grandes eventos". En este sentido, ha subrayado que la llegada del Papa será "uno de los momentos más bonitos" que se pueden vivir en la capital, animando a los ciudadanos a participar en los actos oficiales.

Ante la visita del Pontífice, el consejero ha explicado que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Madrid están "dando el callo" en coordinación por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. "Nosotros estamos trabajando en los planes de movilidad para que funcionen, para que salgan bien, dando alternativas", ha aseverado, añadiendo que están trabajando con los responsables de la organización del viaje.

A juicio del responsable autonómico, los eventos de esta envergadura contribuyen a posicionar el nombre de Madrid en el panorama internacional. Por ello, ha reiterado la necesidad de "trabajar de la mano todos juntos para que salga bien".

Hay que recordar que León XIV visitará España entre el 6 y el 12 de junio, comenzando en la capital antes de desplazarse a Barcelona y Canarias. Este viaje supone un hito, ya que España lleva quince años sin recibir la visita de un Papa, desde que Benedicto XVI presidiera la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en agosto de 2011, un evento que congregó a más de un millón de fieles.

La visita coincidirá los días 6 y 7 de junio con la gira internacional de Bad Bunny, que presentará su último trabajo, Debí tirar más fotos, con una decena de actuaciones en el Riyadh Air Metropolitano.

Críticas al delegado del Gobierno y a la alcaldesa de Getafe

Sobre los conciertos de Shakira previstos para el mes de septiembre en el espacio Iberdrola Music, Jorge Rodrigo ha celebrado los planes de movilidad diseñados desde el Consorcio Regional de Transportes, aunque ha reconocido que "habrá que mejorarlo" en función del número de asistentes que se prevean y que "queda mucho por hacer".

En este contexto, ha aprovechado para lanzar una crítica a la izquierda al lamentar que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, están intentando poner "palos en las ruedas" a un evento que es "positivo para Madrid". Asimismo, les ha exigido que se centren en trabajar por la seguridad ciudadana y "dejen de molestar" a la iniciativa privada y a las administraciones públicas que "intentan trabajar para mejorar la vida de los madrileños".