Madrid llevará a Puente a los tribunales si sigue bloqueando la Conferencia Sectorial: "Lleva tres años sin reunirse"

Un problema nuevo para Óscar Puente en medio de la crisis ferroviaria desatada desde el accidente de Adamuz y los retrasos e incidencias que se viven de forma recurrente. La Comunidad de Madrid ha anunciado que acudirá a la Audiencia Nacional si el ministro de Transportes, Óscar Puente, no convoca en el plazo de un mes la Conferencia Sectorial del ramo, un órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas que lleva más de tres años sin reunirse.

El anuncio lo ha realizado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante su intervención en los ‘Desayunos Madrid’ organizados por Europa Press. Según ha explicado, el Ejecutivo autonómico ha dado el primer paso formal este mismo martes: "Hoy mismo hemos requerido formalmente al Ministerio de Transportes que convoque la conferencia sectorial. Si en 30 días no se ha producido la convocatoria oficial, recurriremos a tal efecto ante los tribunales".

En ese caso, la Comunidad interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, tal y como ha detallado el propio Gobierno regional en su planteamiento jurídico.

Más de tres años sin reunión

El consejero ha sido especialmente crítico con la situación actual del órgano de coordinación, subrayando la duración del bloqueo: "El principal órgano de coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado lleva tres años sin reunirse porque al señor ministro no le ha dado la gana".

En su intervención ha insistido en que no se trata de "una cuestión menor", sino de un problema institucional de mayor alcance: "Es la constatación de una forma de gobernar que prescinde del diálogo, que ignora la cooperación institucional y que renuncia a construir soluciones compartidas".

Además, ha defendido la importancia del propio órgano afectado: "La conferencia sectorial del transporte no es un trámite administrativo, es un instrumento esencial para garantizar la coherencia del sistema, para compartir diagnósticos y para articular respuestas conjuntas".

Crítica a la falta de convocatoria y al Ministerio

"Su ausencia durante todo este tiempo es en sí misma un síntoma preocupante de degeneración democrática", ha señalado Rodrigo, que también ha denunciado la falta de respuesta del Ministerio de Transportes a las comunicaciones enviadas desde la Comunidad de Madrid, enmarcando la situación en una ausencia de interlocución institucional.

En este sentido, ha señalado que "deja ver el poco interés que tiene, no por el que les está hablando, sino el poco interés que tiene por los madrileños y los problemas que están afectando al transporte público madrileño".

Por su parte, el consejero ha defendido que la posición de la Comunidad de Madrid combina cooperación institucional con exigencia: "Y en Madrid siempre hemos mantenido una actitud constructiva pero también exigente".

Esa exigencia, ha explicado, se centra en inversiones y planificación: "acordes al peso y a las necesidades de nuestra región y exigencia de planificación de rigor". "La lealtad institucional no puede confundirse con la resignación", ha añadido

Problemas en la red de Cercanías de Madrid

Rodrigo también ha vinculado la situación del transporte con problemas más amplios del sistema ferroviario, en particular la red de Cercanías de Madrid, una de las principales preocupaciones del Gobierno regional.

En su intervención ha sido especialmente crítico con la gestión del sistema de alta velocidad y del transporte ferroviario en general: "Lo que hace más de 30 años era un símbolo de modernidad y de proyecto de país se ha convertido en la imagen del deterioro de los servicios públicos".

"Cuando falta mantenimiento, cuando desaparece la planificación y cuando la gestión se diluye, incluso las mejores infraestructuras acaban siendo afectadas", ha sentenciado el consejero.