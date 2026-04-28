Maroto insiste en ser candidata del PSOE para "cambiar el rumbo" de los madrileños

Reyes Maroto ha reiterado su intención de competir en las primarias del PSOE de Madrid con el objetivo de convertirse en la candidata socialista a la alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2027. La actual portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento ha insistido en que dará ese paso, reafirmando así una decisión que, según recuerda la propia formación, ya había adelantado meses atrás.

La dirigente socialista ha trasladado su posición en declaraciones a los medios desde el entorno del Teatro Real, donde ha defendido "su experiencia en el ámbito local pero también el conocimiento" que le han dado estos tres años al frente del grupo municipal.

Maroto ha sostenido que "los madrileños ya se merecen cambiar de rumbo" y "cambiar de Gobierno porque son ya demasiados años de unas políticas que priorizan a unos pocos en contra de la mayoría social".

En esa línea, ha enmarcado su candidatura en el trabajo desarrollado por el PSOE en el Ayuntamiento a través de lo que denomina la Agenda del Cambio, que presenta como alternativa al modelo de José Luis Martínez-Almeida.

Asimismo, la exministra ha aplaudido las políticas actuales de su partido en la capital y las ha calificado como "un punto de inflexión" frente a las "políticas trasnochadas" y "un rumbo equivocado" que, a su juicio, tiene el actual Gobierno municipal del PP.

Maroto se presentará a las primarias

La portavoz socialista ha afirmado que concurrirá a las primarias "con ilusión", en una idea que ha vinculado a su experiencia previa como candidata en 2023 y al respaldo que espera obtener dentro de de su partido.

También ha insistido en que su objetivo es construir un proyecto que conecte con los problemas cotidianos de los madrileños: "Estoy segura de que con el trabajo que hemos hecho estos tres años habrá un equipo de personas en el PSOE que empaticemos con ese cambio, que sin duda Madrid necesita", ha concluido la socialista.

Esta posición no supone un giro respecto a lo que ya había adelantado. Según publicó ABC, Maroto ya había dejado claro a comienzos de año su voluntad de disputar la candidatura socialista a la alcaldía de Madrid. Tal y como informó este medio, la exministra confirmó entonces que se presentaría a las primarias del PSOE-M, en un contexto en el que el partido debatía internamente posibles alternativas de liderazgo para la capital y en el que incluso se habían mencionado otros perfiles como el del ministro Félix Bolaños. Sin embargo, esas especulaciones no alteraron su decisión de mantenerse en la carrera por la candidatura.

En sus últimas declaraciones, la portavoz socialista ha insistido en esa misma idea de continuidad, asegurando que los tres años de experiencia en el Ayuntamiento le han permitido consolidar un proyecto político con el que aspira a disputar la mayoría al Partido Popular.