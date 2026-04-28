Metro de Madrid permitirá pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir de junio

El Metro de Madrid incorporará a partir del próximo mes de junio el pago con tarjeta de crédito y débito, tanto física como a través del móvil, en toda su red de estaciones. La medida permitirá acceder al suburbano sin necesidad de adquirir previamente un título de transporte, mediante un sistema de validación directa en los tornos.

El anuncio lo ha realizado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, durante su intervención en un Desayuno Madrid organizado por Europa Press. La implantación se realizará de forma progresiva en las 303 estaciones de la red.

La puesta en marcha del sistema supone la incorporación del pago con tecnología sin contacto en los accesos al suburbano. Los usuarios podrán utilizar tarjetas bancarias como Visa, Mastercard, Maestro o American Express, así como dispositivos móviles compatibles con tecnología contactless.

El objetivo de la medida es agilizar el acceso a la red y reducir los tiempos de validación en los tornos. Según la planificación del suburbano, la funcionalidad se desplegará de manera progresiva hasta cubrir la totalidad de estaciones.

Tecnología en los tornos inteligentes

Para hacer posible el nuevo sistema, Metro de Madrid instalará alrededor de 900 tornos inteligentes en los vestíbulos de la red. Estos dispositivos incorporan lectores de códigos QR y tecnología EMV, que permite la lectura del chip de las tarjetas bancarias y de los dispositivos móviles.

La infraestructura se enmarca en el modelo de Estación 4.0 impulsado por la compañía metropolitana. Este sistema incluye una nueva electrónica de control y el software necesario para gestionar las transacciones con las entidades bancarias.

Además, los equipos contarán con sistemas de seguridad específicos para el tratamiento de los datos de pago y la validación de accesos en tiempo real.

Cálculo automático de tarifas y sistema BackOffice

El modelo de pago se apoya en el sistema denominado MT –Mobility and Transport Transactional–, que permite calcular automáticamente la tarifa más favorable para el usuario en función de los desplazamientos realizados en un periodo determinado. De este modo, el sistema agrupa las validaciones en una única transacción y aplica el mejor precio disponible según el uso del servicio.

Para gestionar este proceso, se ha desarrollado un sistema BackOffice que almacena y procesa la información de los accesos. Este mecanismo permite registrar las validaciones durante un periodo de tiempo concreto —como un día o varias horas— y calcular posteriormente la tarifa correspondiente.

Compatibilidad con títulos actuales y transporte regional

La implantación del pago con tarjeta será compatible con la Tarjeta de Transporte Público (TTP) y con los títulos vigentes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Los usuarios podrán seguir utilizando los sistemas tradicionales de acceso sin cambios en su funcionamiento habitual.

La medida también se alinea con otras iniciativas de digitalización del transporte en la región. Desde el pasado 1 de julio, el pago con tarjeta bancaria ya está disponible en todos los autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el sistema de abono transporte en el móvil está operativo en dispositivos Android 9.0 o superior desde mediados de enero, y se prevé su extensión a terminales iPhone en los próximos meses.

La actuación forma parte de un proyecto financiado con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El despliegue de los nuevos sistemas se integrará en el calendario de modernización del Metro de Madrid.