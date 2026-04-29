Almeida recurrirá ante el Supremo la anulación del 'tasazo' de basuras para defender su legalidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este miércoles durante el Pleno de Cibeles que el Ayuntamiento interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la ordenanza fiscal de la tasa de basuras para 2025. La decisión se toma tras recibir el informe preceptivo de los servicios jurídicos municipales, que aprecian base legal suficiente para pelear el fallo en la instancia superior.

"Nosotros decimos a los servicios jurídicos: ¿hay motivos o no hay motivos? Y el servicio jurídico nos dice que hay motivo", ha aseverado el regidor madrileño ante la pregunta formulada por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Almeida ha defendido la labor de los funcionarios del consistorio, asegurando que realizaron una "tramitación correcta" del expediente y que la decisión de recurrir no responde al "arbitrio o discrecionalidad" del equipo de Gobierno, sino a criterios estrictamente técnicos.

Un defecto "estrictamente formal"

El origen del conflicto radica en el fallo del TSJM que tumbó la tasa debido a un defecto de forma: la ausencia de un anexo en el informe económico-financiero durante el periodo de exposición pública. Para el tribunal, este documento contenía información esencial sobre el método de cálculo que el ciudadano debía conocer antes de la aprobación definitiva. Sin embargo, desde el área de Hacienda, dirigida por Engracia Hidalgo, se insiste en que dicho documento era "auxiliar" y que los grupos de la oposición sí tuvieron acceso a toda la documentación antes de la votación en el Pleno.

Almeida ha subrayado que la justicia no entra en el fondo de la tasa ni cuestiona su legitimidad, sino que se limita a una cuestión de procedimiento administrativo. Por ello, el consistorio busca que el Tribunal Supremo unifique doctrina sobre si este tipo de omisiones documentales deben acarrear la nulidad total de una ordenanza fiscal, especialmente cuando se trata de un tributo derivado de una obligación legal estatal.

Sin devoluciones para actos firmes

Respecto a la exigencia de la izquierda y de Vox para reintegrar de oficio el dinero ya cobrado a los madrileños, el alcalde ha sido tajante al invocar el cumplimiento de la ley. "Cuando los actos administrativos son firmes no cabe la devolución", ha recordado a Ortega Smith. Según la interpretación del Gobierno municipal, la propia sentencia del TSJM especifica que la anulación no afecta a aquellas situaciones que ya son firmes en vía administrativa y que no fueron recurridas en tiempo y forma por los contribuyentes.

Esta postura choca frontalmente con la campaña lanzada por Más Madrid. La formación de Rita Maestre ha habilitado una plataforma web bajo el lema "Almeida te debe dinero", incentivando a los ciudadanos a presionar al Ayuntamiento para recuperar lo abonado. Desde el Palacio de Cibeles tildan esta maniobra de "hipocresía máxima", recordando que la tasa es una imposición directa de la Ley de Residuos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, el ya bautizado como "sanchazo", que obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste íntegro del servicio de recogida a los vecinos.

A pesar del frente judicial abierto por la tasa de 2025, el Ayuntamiento mantiene su hoja de ruta para la nueva ordenanza de 2026. El equipo de Almeida ya ha diseñado un sistema que introduce variables de equidad, como el número de personas empadronadas en la vivienda y la generación de residuos por barrios. El objetivo es corregir las deficiencias que la oposición ha tildado de "chapuza administrativa", mientras se mantiene la batalla legal en el Supremo para evitar que el vacío legal generado por la anulación del TSJM descuadre las cuentas municipales.