Almeida saca de quicio a Rita Maestre: "¿Se compromete a que nadie de Más Madrid tenga más de una vivienda?"

Después de protagonizar el debate la pasada semana en la Asamblea de Madrid, la vivienda se ha colado también este miércoles en Cibeles, con enfrentamiento incluido entre Rita Maestre y José Luis Martínez-Almeida.

El tema ha surgido en el punto 5 del orden del día, a raíz de una pregunta de la portavoz de Más Madrid sobre qué está haciendo el Consistorio para proteger a los inquilinos. Almeida ha respondido entonces tirando de balance: "Numerosas medidas, entre ellas aumentar un 40%, por ejemplo, el parque público de vivienda en la ciudad de Madrid".

A partir de ahí, Maestre ha ido elevando el tono a la vez que acusaba al Gobierno municipal de no ser "nada más que los delegados madrileños del fondo buitre Blackstone"; los "defensores de los que tienen 3 o 10.000 pisos en Madrid" y "los representantes sindicales de los grandes caseros". En un momento dado, Maestre ha llegado incluso a calificar a Almeida como "el desahuciador de familias".

Para la de Más Madrid, la capital se ha convertido "en un oasis para la especulación y en un desierto para las familias", una situación de la que ha responsabilizado directamente a los populares. "Porque entre un aristócrata que desahucia a una abuela de 80 años y la abuela, ustedes están con la aristócrata. Y entre los intereses y los beneficios de las grandes empresas que gestionan los contratos, el Ayuntamiento de Madrid y los salarios de las trabajadoras de las escuelas infantiles, ustedes con Florentino, con Florentino y con Florentino", ha añadido.

"Vamos a hablar de coherencia" en materia de vivienda, ha planteado entonces Almeida en su turno de réplica, para lanzar inmediatamente después la pregunta que ha cambiado por completo el ambiente en el hemiciclo: "¿Firma usted como compromiso ante los inquilinos de Madrid que ninguna persona que vaya a ir en la lista de Más Madrid para las elecciones municipales del año 2027 va a tener más de una vivienda?".

El alcalde hacía referencia así a la propuesta que la semana pasada defendió Manuela Bergerot en la Asamblea: que nadie pueda tener más de una vivienda en esta región. "Nadie debería tener diez casas, nadie, ni diez ni tres. No existe el derecho a tener diez casas, existe el derecho a tener una. ¡Y a quien las tenga hay que freírlos a impuestos y expropiárselas, claro que sí!", proclamó Bergerot entonces.

Entonces, dirigiéndose de nuevo a Maestre, Almeida ha reformulado la pregunta y la ha llevado un paso más allá: "¿Se compromete usted con los inquilinos a decir que en el caso de que se tenga más de una vivienda, todas esas viviendas se destinarán al alquiler social en la ciudad de Madrid?".

¿Se compromete Rita Maestre a que ninguna persona de su lista electoral para 2027 tenga más de 1 vivienda? pic.twitter.com/7B0xaoq9bG — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) April 29, 2026

Ha sido ahí cuando Maestre se ha revuelto de forma visible en su escaño y el murmullo ha ido creciendo hasta obligar al presidente, Borja Fanjul, a intervenir: "Señora Maestre, le llamo al orden por segunda vez y si le tengo que volver a llamar al orden tendré que expulsarla del Pleno".

Lejos de calmarse, la tensión ha seguido subiendo. También por parte de la edil de Más Madrid, Lucía Lois, a su vez llamada al orden. Mientras, Almeida ha continuado insistiendo una y otra vez en la misma idea: "Los inquilinos quieren saber que cuando usted dice que les defiende, va a defender que no haya un solo concejal de Más Madrid con más de una vivienda en este Ayuntamiento. Pero usted no es capaz de asumir ese compromiso".

"Señora Maestre, no provoque que la expulse del salón. Queda mucho Pleno", ha vuelto a advertir Fanjul.

"Es muy sencillo. Usted firma el compromiso delante de todos los inquilinos de Madrid de que ninguna persona que vaya a la lista de Madrid va a tener más de una vivienda, sí o no", ha retado Almeida.

El asunto ha parecido quedarse ahí hasta que, ya en el siguiente punto del día, Almeida ha dejado para Maestre un último recado: "Nunca la he visto gritar como ha gritado cuando le he pedido ese compromiso".