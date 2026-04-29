Cócteles, piscinas y vistas: el planazo para redescubrir Madrid desde las azoteas más exclusivas

La primavera vuelve a llenar la capital de planes en altura con una nueva edición de Madrid a Cielo Abierto, una iniciativa que transforma terrazas, azoteas, jardines y piscinas de hoteles en espacios abiertos al público durante diez días.

La campaña está organizada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y se celebrará del 1 al 10 de mayo de 2026, coincidiendo con la llegada del buen tiempo y el aumento de la vida social al aire libre en la ciudad. Durante esos días, numerosos hoteles de la capital sacan parte de su actividad a sus espacios exteriores, convirtiéndolos en puntos de encuentro donde se combinan gastronomía, música y relax con vistas a Madrid.

Gastronomía, ocio y experiencias en altura

La propuesta reúne planes muy variados que van desde brunches y desayunos con vistas hasta cócteles al atardecer, sesiones de DJ, tardeos o cenas informales en terrazas y azoteas. También hay espacios que apuestan por el bienestar con actividades como yoga, experiencias saludables o propuestas de relax en entornos abiertos.

A ello se suman piscinas urbanas y jardines que amplían la oferta, reforzando la idea de disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva. Cada hotel adapta su propuesta, pero todos comparten el mismo concepto: abrir sus espacios más exclusivos para el público general durante unos días concretos.

Un clásico del ocio primaveral en Madrid

Con ocho ediciones ya a sus espaldas, Madrid a Cielo Abierto se ha consolidado como una de las citas habituales del calendario de ocio de la capital. Las terrazas y azoteas han pasado de ser un complemento hotelero a convertirse en uno de los principales reclamos de la ciudad, especialmente en los meses de buen tiempo.

La iniciativa también refleja un cambio en la forma de disfrutar Madrid, donde cada vez ganan más peso los planes al aire libre y los espacios con vistas como punto de encuentro social.

Un plan para redescubrir la ciudad

Más allá de la oferta concreta de cada hotel, la campaña invita a recorrer Madrid desde otra altura, con una programación pensada para distintos momentos del día. Desde primeras horas de la mañana hasta la noche, la ciudad se llena de opciones que combinan gastronomía, ambiente relajado y vistas panorámicas.

Durante diez días, Madrid se convierte en una red de terrazas abiertas, donde cada espacio ofrece una forma distinta de disfrutar la llegada del buen tiempo.