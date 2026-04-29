Detenidos tras robar un reloj de 500.000 euros a las puertas de un hotel de lujo de Madrid

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe a la delincuencia organizada después de haber detenido a cinco varones a los que se les atribuyen tres robos con violencia e intimidación y un hurto de relojes de alta gama cometidos entre Madrid, Puerto Banús (Málaga) y Benidorm (Alicante).

Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid han informado de que la investigación se puso en marcha el pasado 17 de abril. Ese día se recibió la denuncia por la sustracción de un reloj de lujo, cuyo valor de mercado asciende a unos 500.000 euros, a las puertas de un hotel del distrito de Retiro. Según detalla ABC, el suceso ocurrió en el hotel Ritz y el reloj era un Richard Mille. El mismo periódico también ha precisado que los arrestados son ciudadanos marroquíes multirreincidentes por hechos similares.

Apenas dos días después, los agentes tuvieron conocimiento de otro hurto de similares características perpetrado en un hotel de Puerto Banús, en la provincia de Málaga. La actividad de esta red no se detuvo ahí, ya que el 22 de abril los investigadores detectaron un nuevo asalto en la vía pública, concretamente en la localidad turística de Benidorm. Asimismo, las pesquisas han permitido vincular a estos mismos sospechosos con un tercer robo ocurrido a finales del año pasado en una calle del distrito Centro de Madrid.

Junto con las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Madrid y Alicante, así como de la Comisaría de Distrito de Madrid-Centro, los uniformados lograron descubrir que los sospechosos se habían hospedado en unos apartamentos situados en Calpe (Alicante), donde fueron localizados y arrestados.

En los registros practicados, la Policía consiguió intervenir dos relojes de alta gama (ABC precisa que son de la marca Rolex) y uno de imitación. Las autoridades ya han devuelto una de las piezas recuperadas a su legítimo dueño.

Los detenidos ya han ingresado en prisión provisional. De acuerdo con el diario perteneciente al grupo Vocento, tienen entre 19 y 33 años y cuentan con numerosos antecedentes. Este tipo de bandas itinerantes suele operar en zonas de alto poder adquisitivo y áreas turísticas de gran afluencia, buscando víctimas que porten piezas exclusivas.