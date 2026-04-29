El edil expulsado por Más Madrid denuncia un "juicio sumarísimo" y apunta a las cloacas del partido

La guerra civil en la extrema izquierda madrileña sube de decibelios. Tras filtrarse su expulsión por supuestos comportamientos "hostiles" y comentarios sobre la vestimenta de sus compañeras, el hasta ahora portavoz de Más Madrid en Parla, Miguel Fuentes, ha roto su silencio. Y lo ha hecho con un comunicado incendiario que apunta directamente a las cloacas del partido de Mónica García.

Fuentes denuncia haber sido víctima de un "juicio sumarísimo" y de una campaña de "aislamiento y presión" orquestada, según sugiere, para castigar discrepancias políticas bajo el disfraz de un expediente ético.

No es fácil publicar este mensaje, pero me veo obligado a ello para informar sobre el maltrato y la persecución que he sufrido y estoy sufriendo en mi partido. En las próximas horas anunciaré la convocatoria de una rueda de prensa. pic.twitter.com/QQDTEUKevt — Miguel F. Sánchez (@Miguel_Schez_) April 29, 2026

"Indefensión absoluta" y filtraciones interesadas

En su escrito, Fuentes no escatima en críticas hacia los métodos de la formación que presume de "nueva política". El edil asegura que se ha enterado de su expulsión por la prensa antes que por los cauces oficiales, calificando la situación de "atropello" y acusando a la dirección de vulnerar sus derechos más básicos. Lejos de amedrentarse, el concejal parleño ha decidido dar nombres y apellidos de quienes, según su versión, están detrás de este movimiento. Revela que hace semanas denunció ante el Comité de Código Ético a tres personas clave en la organización local: Miguel Rodríguez, Isabel Ávila y Cristina Garrote.

Fuentes sostiene que la filtración de sus supuestos insultos y comentarios machistas —como el de la prohibición de la minifalda— es la "respuesta" del partido a su intento de defenderse internamente. Para el edil, no se trata de una cuestión de ética, sino del uso de "mecanismos de castigo para resolver diferencias políticas".

La sombra de la purga política

El relato de Fuentes refuerza la tesis de la purga interna. Como informábamos anteriormente, el concejal es un estrecho aliado de Emilio Delgado, la principal voz crítica que osa disputar el liderazgo mediático a la ministra de Sanidad.

Así las cosas, Fuentes califica su proceso de "campaña de aislamiento" que ha durado más de un año, y ha anunciado una rueda de prensa inminente donde promete mostrar "toda la documentación" que acreditaría que su expulsión es una maniobra política para dañar al sector crítico en Parla. Con la acusación de "prácticas que nos alejan de la formación democrática", Miguel Fuentes abre una brecha que amenaza con desestabilizar el cinturón sur de Madrid para Mónica García, justo cuando la formación intenta proyectar una imagen de unidad que, a tenor de los hechos, brilla por su ausencia.