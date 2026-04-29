El 2 de mayo es una de las fechas más importantes para la Comunidad de Madrid. Ese día se conmemora el levantamiento de 1808 contra la ocupación francesa, un episodio histórico inmortalizado por Francisco de Goya en algunas de sus obras más reconocidas.

Cada año, la región organiza un amplio programa de actividades que combina historia, cultura y ocio en distintos puntos de la capital y otros municipios, convirtiendo la fecha en una gran celebración popular.

Conciertos gratuitos en siete municipios y música en directo en Madrid capital

El programa musical arrancará el 2 de mayo a las 12:00 horas con la iniciativa Música en el aire, que llevará conciertos de bandas de música a varios puntos de la región de forma simultánea.

Las actuaciones se celebrarán en distintos municipios de la región como Galapagar, Morata de Tajuña, Parla, San Martín de Valdeiglesias, Valdemoro y Villarejo de Salvanés, además del distrito de Moratalaz en Madrid capital, con acceso gratuito hasta completar aforo.

Puente del Rey concentra conciertos, folclore y actividades durante cuatro días

La Explanada de Puente del Rey será uno de los grandes escenarios de estas fiestas, con programación del 30 de abril al 3 de mayo y entrada libre hasta completar aforo.

El espacio acogerá conciertos cada jornada: el 30 de abril a las 20:00 horas con Berkana y Los Seminuevos y a las 21:30 horas con Lobos Negros; el 1 de mayo con zarzuela a las 12:30 horas, Bely Basarte a las 19:30 horas y Judeline a las 21:30 horas; y el 2 de mayo con folclore desde las 17:00 horas, recreación histórica a las 18:00 horas, Joseluis a las 19:30 horas y Alcalá Norte a las 21:30 horas. El 3 de mayo cerrará la programación con actividades desde las 12:00 horas hasta la noche.

Recreaciones históricas para revivir el levantamiento del 2 de mayo de 1808

Uno de los actos centrales será la recreación histórica del levantamiento popular de 1808, organizada por la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814.

El programa del 2 de mayo comenzará a las 12:00 horas con un pasacalles desde el metro Banco de España hasta la Puerta del Sol. A las 13:00 horas se representará el episodio ¡Que se los llevan! en la Puerta del Sol, y ya por la tarde, a las 18:00 horas, se escenificará la defensa del Parque de Artillería de Monteleón en la Explanada de Puente del Rey.

El Parque de Santander acoge folclore y tradición en plena celebración

El Parque de Santander también será escenario de actividades el 2 de mayo, con programación folclórica de acceso libre hasta completar aforo.

Las actuaciones comenzarán a las 12:00 horas con la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya y continuarán a las 13:00 horas con el grupo Arrabel, en una jornada centrada en la tradición popular madrileña.

Las Ventas mantiene la tradición con la corrida goyesca del 2 de mayo

La Plaza de Toros de Las Ventas acogerá el 2 de mayo a las 18:30 horas la tradicional corrida goyesca, uno de los actos más emblemáticos dentro de la programación oficial de las fiestas.

Un espectáculo de 1.000 drones iluminará el cielo de Madrid por la noche

El cierre de la jornada llegará a las 22:00 horas en el Parque de la Cuña Verde de La Latina con el espectáculo Madrid en el cielo.

Un total de 1.000 drones sobrevolarán la ciudad durante unos 12 minutos, dibujando figuras y escenas relacionadas con la historia de la Comunidad de Madrid en un montaje visual de gran formato.

Tradiciones populares en varios municipios de la Comunidad de Madrid

Las fiestas de las Mayas y los Mayos también formarán parte del programa entre el 30 de abril y el 3 de mayo en distintos municipios, con cantos, rituales y celebraciones populares repartidas por toda la región.

Estas actividades refuerzan el carácter descentralizado de las fiestas, que combinan grandes eventos en la capital con tradiciones locales en diferentes localidades.

Con música en directo, recreaciones históricas, folclore y espectáculos tecnológicos, las Fiestas del 2 de Mayo vuelven a convertir la Comunidad de Madrid en un gran escenario cultural. Una cita que mezcla pasado y presente en múltiples formatos y espacios.