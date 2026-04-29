Guía de supermercados en Madrid: horarios y aperturas para los festivos del 1 y 2 de mayo

La Comunidad de Madrid vive uno de sus momentos más especiales del calendario con la llegada del 1 de mayo, Día del Trabajador, festivo nacional, y el 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, festivo autonómico. Dos jornadas seguidas que convierten estos días en un puente muy esperado.

En este contexto, una de las dudas más habituales es qué supermercados estarán abiertos. La respuesta no es uniforme: cada cadena adopta una política distinta y, en muchos casos, la apertura depende del tipo de tienda o incluso de la ubicación concreta.

Mercadona: cierre total en Madrid

La cadena Mercadona no abrirá ni el 1 ni el 2 de mayo en la Comunidad de Madrid. Todos sus supermercados permanecerán cerrados durante ambos festivos, siguiendo su política habitual en fechas señaladas.

Carrefour: aperturas parciales y horario variable

En el caso de Carrefour, el comportamiento varía según el tipo de establecimiento.

El 1 de mayo la mayoría de hipermercados cerrarán, aunque algunas tiendas más pequeñas, como formatos Express o Market en zonas urbanas, pueden abrir en grandes ciudades con horario reducido.

El 2 de mayo, en cambio, la cadena prevé una apertura prácticamente generalizada en todo el territorio, incluida la Comunidad de Madrid, funcionando también con normalidad el domingo en muchos casos.

Alcampo abre el 2 de mayo en Madrid

Alcampo cerrará sus hipermercados el 1 de mayo en todo el país, sin excepciones.

Sin embargo, el 2 de mayo sí abrirá en la Comunidad de Madrid, pese a ser festivo autonómico. Sus horarios habituales se sitúan entre las 9:00 y las 22:00 horas, aunque pueden ajustarse según el centro concreto.

Lidl: cierre el 1, apertura general el 2

La cadena Lidl permanecerá cerrada el 1 de mayo en todo el territorio nacional.

El 2 de mayo, en la Comunidad de Madrid, muchos de sus supermercados retomarán la actividad con horario habitual, normalmente de 10:00 a 22:00 horas, aunque algunos establecimientos podrían abrir solo en horario de mañana o ajustar su jornada.

DIA: aperturas limitadas por tienda

DIA cerrará la mayoría de sus supermercados el 1 de mayo, aunque algunos establecimientos pequeños podrían abrir en horario de mañana.

El 2 de mayo, al ser festivo autonómico en Madrid, la apertura dependerá de cada tienda, por lo que el escenario será irregular según la ubicación.

Aldi: cierres y aperturas puntuales

Aldi cerrará la mayor parte de sus tiendas el 1 de mayo.

El 2 de mayo, algunas tiendas situadas en zonas céntricas de Madrid podrían abrir durante toda la jornada, aunque no es una apertura generalizada en toda la cadena.

Un puente con horarios distintos según la cadena

El puente de mayo deja un panorama muy desigual en la Comunidad de Madrid. Mientras algunas cadenas optan por el cierre total en festivos, otras mantiene parte de su red operativa o adaptan horarios según la tienda.

La recomendación general es clara: consultar siempre el horario del supermercado concreto antes de desplazarse, ya que las aperturas pueden variar incluso dentro de la misma cadena.