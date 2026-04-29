La crisis de Vox revienta en el Pleno de Madrid: "Nunca intervengo por alusiones, pero esto me parece muy serio"

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha arrancado este miércoles con un ambiente enrarecido fruto de un conflicto que ya venía incubándose desde hace semanas. La concejala de Vox Arantxa Cabello ha tomado la iniciativa desde el inicio de la sesión, reivindicándose como la "portavoz legítima" del grupo municipal. "Lo voy a ir repitiendo en cada una de las intervenciones", ha adelantado una vez comenzada la convocatoria.

A su llegada al salón, ha denunciado una "cacicada" en favor de Javier Ortega Smith y ha insistido en que la expulsión acordada por su partido tenía que haber sido ejecutiva en el Consistorio.

Hace apenas nueve días, el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, confirmaba que la Secretaría General del Pleno había requerido a Vox toda la documentación del expediente de expulsión de Ortega Smith, así como de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. Un trámite que, según defendió Almeida entonces, responde a la necesidad de "garantizar la defensa de los derechos de todas las partes implicadas en este conflicto" y que debía resolverse antes de adoptar cualquier decisión sobre el futuro del grupo municipal.

Pero como ha podido evidenciarse, el proceso sigue abierto, y es precisamente esa falta de resolución la que ha alimentado el choque de este miércoles. Cabello ha sostenido que no se ha aplicado la normativa que obliga a que los concejales expulsados pasen a ser no adscritos si así lo solicita el partido. En su intervención, ha cargado contra el alcalde, al que ha acusado de actuar "como un cacique" y de "pasar por encima de las leyes".

Mientras tanto, la imagen en el salón de plenos ha sido la de Ortega Smith y Ansaldo ocupando sus habituales asientos como miembros del grupo municipal, a la espera de que el informe jurídico de la Secretaría General aclare definitivamente su estatus. El escaño de Carla Toscano, sin embargo, ha quedado ausente por estar la edil de baja. En paralelo, el propio Ortega Smith ha figurado como portavoz de Vox en el orden del día de la sesión. "El hecho de que estén aquí quiere decir que no están en no adscritos", ha reiterado Cabello.

La tensión ha alcanzado uno de sus puntos álgidos en el punto 13 del orden del día. Desde el estrado, la edil ha vuelto a pedir que "conste en acta que intervengo como portavoz legítima del grupo municipal Vox". Desde allí, antes de formular una pregunta, ha afirmado que Almeida "no ha ejecutado una resolución ejecutiva vulnerando la Ley de Bases del Régimen Local", algo que "sabe perfectamente porque es abogado del Estado".

Estas palabras han provocado que, de forma muy excepcional, el presidente del Pleno, Borja Fanjul, se haya arrancado a intervenir. "Nunca intervengo por alusiones, pero esto me parece muy serio", ha advertido, para aclarar a continuación que, tal y como había reconocido la propia Cabello "en una conversación" previa a la sesión, "las competencias del presidente del Pleno no son del alcalde, son del presidente del Pleno". Además, ha subrayado que las decisiones se adoptarán "en el momento procesal adecuado" y ha pedido dejar de "hacer demagogia con un tema tan importante".

Este enfrentamiento ha sido, en realidad, la prolongación de un conflicto que el propio Ortega Smith intensificó cuando avanzó hace días su intención de recurrir a la Justicia contra la dirección de su partido. Ya entonces, defendió que su continuidad como portavoz municipal dependerá, en última instancia, de lo que determinen el Consistorio y los tribunales.