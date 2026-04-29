La Feria del Libro Antiguo regresa a Madrid: fechas, horario y qué podrás encontrar

El Paseo de Recoletos se prepara para acoger la 48.ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que se celebrará del 30 de abril al 17 de mayo de 2026. Durante estos días, este céntrico paseo se llenará de casetas dedicadas al libro antiguo y de segunda mano, convirtiéndose en uno de los puntos culturales más visitados de la primavera madrileña.

Organizada desde 1977 por la Asociación de Libreros de Lance de Madrid, la feria reúne cada año a librerías especializadas de distintos puntos del país. Esta tradición la ha consolidado como una de las citas más importantes en España para quienes buscan libros descatalogados o piezas difíciles de encontrar.

Desde libros económicos hasta piezas de coleccionista

En esta edición participarán 37 librerías, procedentes de varias ciudades españolas, que pondrán a disposición del público una enorme variedad de títulos. Los precios serán muy variados y permitirán encontrar desde libros muy asequibles —algunos desde 1 euro— hasta ejemplares de gran valor histórico o editorial.

Entre los fondos disponibles habrá primeras ediciones firmadas, manuscritos originales y ejemplares raros que ya no se editan. También se podrán descubrir mapas antiguos, grabados, revistas históricas, cómics y materiales relacionados con el coleccionismo en papel, lo que amplía el interés más allá del lector habitual.

El pregón correrá a cargo de Julia Navarro

La inauguración oficial tendrá lugar el 30 de abril a las 12:30 horas, con la lectura del tradicional pregón a cargo de la escritora y periodista Julia Navarro, que dará comienzo a una nueva edición de este encuentro literario.

Este acto simbólico marca el inicio de una feria que atrae cada año a miles de visitantes, muchos de ellos en busca de títulos concretos o ediciones que no se encuentran en librerías convencionales.

Un plan cultural ideal para la primavera

Más allá de la compra de libros, la feria se ha convertido en un plan habitual para quienes desean disfrutar de un paseo cultural al aire libre. El entorno del Paseo de Recoletos aporta un atractivo añadido, especialmente durante los meses de primavera.

Recorrer sus casetas permite descubrir desde novelas olvidadas hasta publicaciones históricas o curiosidades editoriales. Tanto para lectores habituales como para quienes simplemente sienten curiosidad, se trata de una oportunidad para perderse entre libros y encontrar ejemplares que no suelen verse en el circuito comercial habitual.