La regularización masiva desborda Madrid: varios inmigrantes intentan asaltar la Embajada de Gambia

La tensión vivida el pasado martes en Madrid ha vuelto a poner el foco sobre las crecientes dificultades en el proceso regularización masiva de inmigrantes, evidenciando un sistema que muchos consideran desbordado.

A primera hora de la mañana, en el distrito de Ciudad Lineal, decenas de personas que habían pasado la noche haciendo cola frente a la Embajada de Gambia, situada en la calle Hernández Iglesias, se encontraron con una noticia que desencadenaría el caos: ya no quedaban citas disponibles para obtener el certificado de vulnerabilidad, un documento clave en los trámites administrativos.

La frustración acumulada derivó rápidamente en momentos de gran nerviosismo. Ante la falta de alternativas, varios inmigrantes optaron por saltar la valla de la Embajada e irrumpir en el recinto, en un intento desesperado por acceder a un proceso que consideran esencial para su situación en el país.

Las escenas de empujones y tensión hicieron necesaria la intervención de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, junto con efectivos de la Policía Municipal de Madrid. La situación fue controlada sin que se produjeran detenciones y según El Mundo, la rápida intervención evitó que la situación derivara en incidentes mayores.

Inmigrantes ilegales ASALTAN la embajada de Gambia🇬🇲 en Madrid para conseguir el Certificado de Vulnerabilidad pic.twitter.com/3MfcNfdR5c — Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) April 28, 2026

Este episodio vuelve a poner de manifiesto la incapacidad del sistema para gestionar la alta demanda desde que se dio luz verde a una nueva regularización masiva. La ausencia de mecanismos suficientes y la saturación de citas están generando un clima de incertidumbre que, según advierten algunos expertos, podría repetirse en otros puntos si no se adoptan medidas urgentes.