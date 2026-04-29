Madrid reduce el abandono escolar a récord histórico y amplía la brecha con el resto de España

La Comunidad de Madrid ha registrado la tasa de abandono escolar más baja de su historia, situándose en el 7,59% durante el primer trimestre del año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta cifra contrasta con la media nacional, que alcanza el 13%, y supone una mejora cercana al 15% respecto al anterior mejor dato de la región, fijado en el 8,9%.

El descenso también se refleja en comparación con el trimestre anterior, cuando la tasa se situaba en el 9,6%, lo que implica una reducción de dos puntos. Con este resultado, Madrid se mantiene por debajo del objetivo del 9% marcado por la Unión Europea para 2030.

En el contexto autonómico, los datos madrileños destacan frente a los de otras comunidades como Cataluña y Castilla-La Mancha, donde el abandono escolar supera el 15%. Además, desde 2019 la reducción acumulada en la región supera el 36%, en una tendencia descendente que se ha consolidado en los últimos años.

Desde 2023, la tasa ha bajado 3,8 puntos —del 11,4% al 7,6%—, mientras que en el conjunto de España el descenso ha sido de apenas 0,7 puntos en el mismo periodo.

El Gobierno regional atribuye estos resultados a las políticas educativas implementadas en los últimos años, centradas en mejorar la calidad del sistema, ampliar la capacidad de elección de las familias y reforzar la atención individualizada del alumnado.

Entre las medidas adoptadas destacan la reducción del número de alumnos por aula —que en el curso 2025/2026 se ha extendido a primero de Primaria, al segundo ciclo de Infantil y a los tres primeros cursos de la ESO—, así como la incorporación de 2.725 nuevos docentes a centros públicos desde septiembre, lo que supone un incremento del 50% respecto al curso anterior.