En mitad de su juego de tronos particular, con Mónica García y Emilio Delgado tensionando el partido, hoy Más Madrid vuelve a ser noticia por los comportamientos tóxicos de uno de sus miembros. En esta ocasión, el escenario es Parla, donde la formación de extrema izquierda ha procedido a la expulsión de su portavoz municipal y tercer teniente de alcalde, Miguel Fuentes. La resolución del proceso sancionador, a la que ha tenido acceso Europa Press, dibuja un perfil de Fuentes marcado por el autoritarismo y la descalificación personal hacia sus propias compañeras de partido. La puntilla han sido las pruebas entregadas por una de ellas en las que se aportan conversaciones de WhatsApp. En las mismas, el todavía tercer teniente de alcalde de Parla pedía a su compañera no ir en "minifalda o pantalones cortos" a los actos o la llamaba "inmadura e insoportable". En otra ocasión, le habría trasladado: "te pasas el día jodiendo".

Fuentes habría incurrido en infracciones graves de los estatutos (específicamente el punto 166 k) que prohíbe insultos y expresiones vejatorias. Los testimonios recogidos detallan por tanto una actitud controladora y machista que choca frontalmente con la bandera feminista que suele ondear la formación madrileña. También se han puesto sobre la mesa exigencias que el portavoz habría solicitado a colaboradoras para que estén disponibles "24/7", negándoles el derecho al descanso. Y por si fuera poco, en el escrito donde se denuncian los hechos se refleja una severa falta de empatía ante la enfermedad. Así, el episodio más crudo relata cómo, ante la comunicación de una trabajadora sobre una enfermedad grave, Fuentes le instó a dimitir para no ser una "carga" para el Grupo Municipal.

La sombra de la guerra interna: ¿Purga o justicia?

Más allá de los deplorables comportamientos descritos, esta expulsión también se puede leer en clave de vendetta política. Miguel Fuentes no era un militante cualquiera; era uno de los apoyos más explícitos y ruidosos de Emilio Delgado, el actual diputado regional que mantiene un pulso interno contra el oficialismo de Mónica García. Fuentes ha utilizado sus redes sociales de forma sistemática para promocionar a Delgado, incluso en momentos de máxima tensión, como la reciente III Verbena de Más Madrid.

Hoy en la III Verbena La Madrileña 🌺 Ilusión por el Madrid que viene. pic.twitter.com/jQo5YOOl5g — Miguel F. Sánchez (@Miguel_Schez_) April 25, 2026

Mientras Mónica García aprovechaba dicho evento para postularse —otra vez— como candidata a la Comunidad de Madrid en 2027, Fuentes se dedicaba a amplificar la figura de Delgado, quien hace un año ya manifestó su intención de disputar ese mismo liderazgo. La hiperactividad de Fuentes en redes, compartiendo desde intervenciones parlamentarias de Delgado hasta sus mediáticos encuentros con el republicano Gabriel Rufián, lo situaban en la diana del sector oficialista.

Ensanchar la participación en lugar de restringirla, reforzar nuestra autonomía sin ser la sucursal de nadie, redoblar la vocación de victoria apuntando a horizontes de transformación sensatos pero ambiciosos.

Os dejo la intervención de hoy ☺️ pic.twitter.com/5orEYLhSjv — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) April 25, 2026

La caída de Fuentes se produce por tanto en un contexto de choque interno por las primarias. Con esta expulsión, el núcleo duro de Más Madrid no solo se quita de encima un problema de imagen pública por las actitudes del edil, sino que debilita la estructura territorial de los "rebeldes" que orbitan en torno a Emilio Delgado.