Sol aprovecha la ampliación de la M-607 para poner en valor su modelo frente a la dejadez de Puente con las carreteras

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistió este jueves a la apertura al tráfico del primer tramo finalizado de las obras de ampliación de la M-607, justo un año después de iniciar este proyecto para construir un tercer carril que facilitará los desplazamientos entre Tres Cantos Norte y la variante sur de Colmenar Viejo. "Seguimos trabajando para que las carreteras madrileñas sean más seguras, estén mejor conservadas y ofrezcan mejores servicios", subrayó Isabel Díaz Ayuso en un claro mensaje al Gobierno central.

Y es que más de la mitad de las carreteras presentan daños graves o muy graves y el déficit acumulado de conservación alcanza ya los 13.500 millones de euros, según el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC) que se conoció a principios de año.

Dicho informe revelaba que el 52% de la red, unos 54.000 kilómetros de un total de 101.700, presenta un estado crítico. De ellos, cerca de 34.000 kilómetros requerirían una reconstrucción completa debido al avanzado deterioro estructural y superficial.

En este sentido, Ayuso destacó la inversión del Gobierno regional en la red de carreteras de su competencia de 247 millones de euros para este año, a la que se suma la Estrategia de Conservación 2023/26 dotada con otros 204 millones, donde destacan la actualización de más de 742 kilómetros de vía, casi un tercio de los 2.500 km de titularidad autonómica.

También las campañas de mejora de la señalización, la conservación de los 64 km de Vía Verde del Tajuña y el mal de Carabaña a Estremera; la ampliación del enlace entre la M-500 y la M-503 que conecta Pozuelo de Alarcón con Aravaca, o la eliminación de puntos negros y curvas peligrosas como en la M113 en Ajalvir.

La jefa del Ejecutivo autonómico aseguró este jueves que este tipo de infraestructuras contribuyen a que "lleguen la actividad y las oportunidades" a todos los municipios de la región y que "tengan vida, empleo, nuevas familias y proyectos de futuro en libertad".

De esta forma, el Gobierno regional avanza en una actuación clave para mejorar la movilidad en una de las carreteras con mayor intensidad circulatoria de la región, junto a la M-501 y la M-45. Más de 62.000 vehículos transitan por esta vía diariamente, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años.

Se trata, por tanto, de una intervención que contribuirá a aliviar la congestión y a reducir las retenciones que se registran en las horas punta. En concreto, desde hoy estará operativo todo el trazado ejecutado hasta la fecha, incluido el nuevo tercer carril, en un tramo de cuatro kilómetros comprendidos entre los puntos kilométricos 23,1 y 25, en ambos sentidos. No obstante, desde este punto y hasta el km 30,3 continuarán los trabajos hasta su finalización, prevista para el verano de 2027.

Como explicó la presidenta, el Ejecutivo autonómico invierte 37,7 millones de euros en este proyecto de casi 15 nuevos kilómetros de carretera, que darán servicio a más de 246.000 vecinos de 13 municipios: Tres Cantos, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra, Bustarviejo, Valdemanco, Navalafuente, La Cabrera, Collado Villalba, Moralzarzal y El Boalo-Cerceda-Mataelpino.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, esa actuación implica también al carril ciclista que une Colmenar Viejo con la capital. Esta vía, una de las más populares entre los aficionados a este deporte, permanecerá en servicio durante toda la intervención, con desvíos provisionales que permiten el avance de las obras. A partir de ahora, las labores seguirán avanzando en los otros tres tramos que componen esta actuación, con la previsión de habilitar en los próximos meses al menos otro kilómetro adicional antes de concluir todos los trabajos contemplados.

Un ecoducto pionero en la CAM

Además de incrementar la capacidad y aliviar el tráfico de esta carretera, la M607 mejorará su seguridad, con actuaciones que aumentan la visibilidad en determinados tramos e incorporan un ecoducto o paso de fauna elevado. Esta nueva infraestructura, de 60 metros de ancho y 140 de largo ubicada en las proximidades de Colmenar Viejo, permite dar continuidad a los desplazamientos de las distintas especies que habitan en esta zona, para que puedan cruzar sin poner en peligro su integridad ni la de los conductores que circulan por la vía.

El ecoducto de la M-607 será la primera instalación de estas características en la Comunidad de Madrid y desde el Ejecutivo autonómico creen que contribuirá de forma positiva a la reducción de accidentes por atropello de animales.