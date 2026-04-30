Ayuso creará "un ejército de interventores y apoderados" ante un posible fraude electoral: "No podemos ser ingenuos"

Dos acontecimientos de los últimos días han hecho hacer saltar las alarmas en el cuartel general de Isabel Díaz Ayuso en la calle Génova de Madrid. A las prisas por acometer la regularización masiva de inmigrantes se suman las imágenes publicadas por The Objective de la manipulación de las urnas en el comité federal del PSOE de 2016.

Es por esto que la presidenta ha pedido a su partido que esté atento y pendiente pues no se fía del Gobierno de Pedro Sánchez de cara a las próximas elecciones. Así, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha enviado una carta a los afiliados, adelantada por Artículo 14 y a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que pide estar vigilantes. "No podemos ser ingenuos. Tenemos ante nosotros a un PSOE, liderado por Pedro Sánchez, cuyo historial nos obliga a estar más vigilantes que nunca. Son capaces de todo", señala la misiva que también está firmada por la número tres en el partido, Ana Millán, y el secretario de Agentes Electorales, Juan Peña.

En la misiva se hace referencia a "las sombras que han rodeado procesos anteriores", como ocurrió en el final de campaña de las pasadas elecciones autonómicas y municipales de 2023, cuando tuvieron lugar distintas operaciones policiales por tramas en el fraude del voto por correo en Mojácar [Almería], Melilla, Huelva, Zamora y Alicante.

También al famoso comité federal del PSOE de 2016. "Quien no respeta las reglas de su propia casa, difícilmente respetará las de todos", sostienen. Es por todo ello que los dirigentes populares instan a crear "un ejército electoral de interventores y apoderados que sean nuestros ojos y nuestra voz en cada mesa electoral, y cuya labor será, más que nunca, una misión de servicio público y de higiene democrática". "Necesitamos estar más atentos que nunca", subrayan, porque "nos jugamos mucho".

Ayuso dejó claro este jueves, a preguntas de la prensa, que esta iniciativa cuenta con su total respaldo. "¡Cómo no va a sospechar uno de las prisas de Pedro Sánchez por regularizar masivamente y nacionalizar masivamente!", exclamó. "Esto significa engrosar los censos electorales para el año que viene. En el caso de las regularizaciones muchos podrán votar en las municipales, pero en el caso de las nacionalizaciones, ahora que se habla de la prioridad nacional, vamos a tener a más de 3 millones de personas, incluidos ciudadanos que viven en dictaduras como en Cuba, que van a poder participar en las elecciones de España. ¿Con qué garantías y con qué rigor se está dando el carnet de español?", se preguntó.

¡Cómo no va a sospechar uno de las prisas de Pedro Sánchez por regularizar masivamente y nacionalizar masivamente! Esto significa engrosar los censos electorales para el año que viene. @IdiazAyuso pic.twitter.com/A3gtemRvMG — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 30, 2026

"Ya que están inflando a los censos, lo que pido y voy a pedir a mi partido es que esté atento y que esté pendiente, que tengamos personas en todas las urnas para asegurarnos de que el proceso sea garante. Cuando dan ese carnet de español a gente que en su vida ha pasado por aquí, que no tiene ninguna vinculación con nosotros, es ahí donde yo sospecho y no tengo ninguna confianza en lo que están realizando en ese proceso, justo cuando electoralmente peor le va al gobierno y a la coalición", añadió.