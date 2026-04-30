"Vayámonos preparando para una nueva carta del señor enamorado a los feligreses, yo creo que esta vez ni Bécquer la va a superar". Así se pronunció este jueves Isabel Díaz Ayuso a preguntas de la prensa sobre el juicio por el caso mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo y el mismo día en que el presidente del Gobierno ha cancelado su presencia en un acto.

Pedro Sánchez tenía previsto acudir a la presentación de la Estrategia Nacional Deep Tech. Según fuentes gubernamentales, este cambio repentino en la agenda se debe a un "problema de comunicación interna, ajeno al presidente", ya que su presencia en el acto, en el que iba a acompañar a la ministra de Ciencia, Diana Morant, no estaba confirmada antes de que se publicara en la web oficial de la Moncloa a última hora de este miércoles.

Dos hechos ocurrieron también este miércoles. Por un lado, la demoledora declaración de Víctor de Aldama ante los siete magistrados del Alto Tribunal en la que situó al presidente en la cúspide de la trama corrupta y en donde habló abiertamente de financiación irregular del PSOE. Por otro, el encontronazo de Vito Quiles con su esposa, Begoña Gómez.

"Este juicio afecta directamente al Gobierno tras la declaración de Aldama", señaló la presidenta de la Comunidad de Madrid, a lo que contribuye "el silencio de Sánchez", que "le hace culpable", opinó Ayuso.

"Lo que hizo la declaración de Aldama es decir algo que saben hasta los chinos, y es que Sánchez es el número uno de esa corrupción del Partido Socialista, porque esas son las personas que están directamente relacionadas con él, son personas que han dependido de él durante todos estos años". Así, afirmó: "Creo que el PSOE va a tener muy difícil de demostrar que no se ha financiado a través de esa trama corrupta a lo largo de estos años".