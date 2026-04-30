Cae un prostíbulo en Tetuán que sorteaba horas de sexo gratis y pagaba a proveedores con mujeres

Durante más de una década, un piso del distrito madrileño de Tetuán ha funcionado como centro de explotación sexual. Detrás de una web con miles de seguidores y reseñas, la actividad no solo consistía en ofrecer servicios sexuales: las mujeres eran utilizadas como premio e incluso forma de pago.

La organización criminal diseñaba estrategias para captar y fidelizar clientes con fórmulas como la "chica del día", que rebajaba tarifas, o rifas mensuales en las que el ganador obtenía "una hora de sexo gratis" con una de ellas.

También se ofrecían servicios gratuitos tras acumular visitas o descuentos especiales si el cliente celebraba su cumpleaños o acudía con un nuevo usuario. En paralelo, se llegó a pagar a proveedores y operarios con sexo en lugar de con dinero, convirtiendo a las mujeres en moneda de cambio dentro del propio negocio.

Todo esto se sostenía sobre condiciones extremas. Y es que las víctimas estaban obligadas a trabajar sin descanso; las 24 horas del día durante los siete días de la semana; aceptando cualquier tipo de servicio incluso en situaciones de enfermedad o durante la menstruación. En esos casos, la investigación revela que debían utilizar una esponja vaginal para continuar trabajando y, si se negaban, eran amenazadas.

En cuanto a la jerarquía dentro del prostíbulo, era una mujer la que dirigía la actividad, acudiendo dos veces al día al inmueble para controlar los ingresos. A su alrededor, varias encargadas gestionaban turnos, citas y cobros, además de atender a los clientes y suministrar alcohol o drogas cuando lo solicitaban. El consumo de sustancias no era opcional para las mujeres: si el cliente lo pedía, estaban obligadas a consumir.

El negocio también incluía servicios a domicilio de varias horas para clientes habituales. En esos desplazamientos, las mujeres podían ser forzadas a transportar drogas como cocaína, tucsi, popper o ketamina.

La Policía Nacional inició la investigación el pasado 19 de enero tras detectar indicios de esta red de explotación. Dos meses después, el 19 de marzo, los agentes entraron en el inmueble, interviniendo teléfonos, material informático, documentación contable, pastillas de viagra y 3.500 euros en efectivo. Así, procedieron a clausurar el local y bloquear varias cuentas bancarias.

El operativo se ha saldado con la liberación de cinco mujeres —tres de ellas asistidas de forma inmediata— y la detención de cinco presuntas responsables, ahora a disposición judicial. Sobre ellas pesan acusaciones de organización criminal, prostitución coactiva y blanqueo de capitales.