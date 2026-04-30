La circulación en la Línea 9 de Metro de Madrid, entre las estaciones Sainz de Baranda y Avenida de América, ha quedado restablecida tras verse este jueves por la mañana interrumpida durante hora y media debido.

Metro de Madrid había notificado a primera hora de este jueves una incidencia que ha mantenido interrumpida la circulación en la línea 9, concretamente en el tramo comprendido entre las estaciones de Sainz de Baranda y Avenida de América. Según ha informado la compañía a través de sus canales oficiales en la red social X, el corte del servicio se ha debido a causas técnicas detectadas alrededor de las 6:03 horas, momento en el que se dio el primer aviso a los usuarios afectados por el inicio de la jornada laboral.

Ante las dudas planteadas por los ciudadanos sobre cómo completar sus trayectos, la empresa pública ha aclarado que desde la estación de Avenida de América el servicio hacia el norte, en dirección a Plaza de Castilla, funciona con normalidad.

🔴 Circulación interrumpida en L9 entre las estaciones de Sainz de Baranda y Avenida de América, en ambos sentidos, por causas técnicas. Tiempo estimado de solución más de 1 hora. — Metro de Madrid (@metro_madrid) April 30, 2026

Asimismo, se ha especificado que esta avería técnica no afecta al funcionamiento de la Línea 6, la cual permanece totalmente operativa. Esta circunstancia permite que los usuarios realicen el trayecto entre Sainz de Baranda y Avenida de América utilizando el Circular, garantizando así la conexión entre ambos puntos a pesar del bloqueo en la línea morada. Los operarios trabajan actualmente sobre el terreno para restablecer la frecuencia habitual de trenes lo antes posible.