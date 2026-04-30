Descubre el jardín oculto de Madrid que casi nadie ha visto: esculturas monumentales gratis en pleno barrio de Salamanca

El jardín de la sede madrileña de Banca March acoge por primera vez en España la obra del escultor británico Thomas Houseago, en una intervención que convierte este espacio normalmente cerrado del barrio de Salamanca en una exposición abierta y gratuita durante varios meses.

La propuesta forma parte de la conmemoración del centenario de la entidad y plantea una forma distinta de acercar el arte contemporáneo al público, sacándolo del museo y llevándolo a un jardín urbano poco accesible.

Esculturas monumentales integradas en el paisaje

Siete esculturas de gran formato ocupan distintos puntos del jardín, dialogando directamente con la vegetación, los estanques y la arquitectura del entorno. Las piezas están realizadas con materiales como bronce, aluminio, yeso o hierro, y destacan por su escala y su carácter expresivo.

Entre ellas sobresalen obras como Large Walking Figure I (Leeds) o Janus – Mirror – Figure, donde Houseago trabaja la figura humana desde una mezcla de referencias clásicas y contemporáneas, con un lenguaje visual que combina lo primitivo y lo moderno.

Un artista entre la tradición y la cultura actual

La obra de Houseago bebe de la historia de la escultura, pero también de la cultura popular contemporánea. Sus referencias van desde la escultura clásica y modernista hasta iconos del cine o la música, creando un universo visual propio donde conviven influencias muy distintas.

En este contexto, el jardín funciona como un recorrido abierto donde las esculturas no se contemplan de forma aislada, sino en relación con el espacio que las rodea.

Un jardín poco conocido en pleno barrio de Salamanca

El espacio exterior de Banca March es uno de los rincones más singulares y discretos del centro de Madrid. Con más de 1.600 metros cuadrados, combina vegetación, agua y arte contemporáneo, y solo se abre en ocasiones muy concretas.

La exposición permite acceder a un entorno habitualmente cerrado, donde ya conviven obras de otros artistas contemporáneos en diálogo con la arquitectura del edificio histórico.

Fechas de visita

La exposición puede visitarse de forma gratuita del 1 de mayo al 30 de octubre de 2026 en la calle Castelló, 75, Madrid. El acceso está sujeto a los horarios oficiales del espacio, por lo que se recomienda consultar antes de acudir.

Generalmente de lunes a sábado y festivos, de 10:00 a 20:00; domingos, de 10:00 a 14:00 (según horario de la Fundación Juan March).

Un plan cultural diferente en Madrid

La propuesta convierte un espacio privado en un recorrido artístico temporal, donde la escultura contemporánea se integra con un entorno natural en pleno centro urbano. Una oportunidad poco habitual para descubrir un jardín oculto de la ciudad a través del arte.