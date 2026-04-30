El delegado del Gobierno ignora el letal descontrol de las bandas latinas en Madrid

Un menor de 17 años murió apuñalado en Puente de Vallecas el pasado viernes por la tarde; al día siguiente, en Lavapiés, otro joven resultó herido tras un ataque con machete; y, de madrugada, una pelea en el metro de Gregorio Marañón acabó con ocho detenidos y dos personas más atendidas. Tres episodios con armas blancas en apenas 48 horas.

Con ese telón de fondo, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha cargado este jueves contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, al que ha reprochado falta de respuestas ante lo que considera uno de los principales problemas de la ciudad. "Ha hablado no menos que siete u ocho ocasiones esta semana y de lo que no le hemos oído hablar es de ninguna solución concreta a esas reyertas, a esas armas blancas y concretamente a esas bandas juveniles", ha señalado al referirse a Martín.

La crítica ha coincidido con la investigación de la Policía, que estudia si estos ataques están relacionados con enfrentamientos entre bandas latinas, como resulta previsible. En el caso de Vallecas, el asesinato del menor —atacado por la espalda a plena luz del día por un individuo que huyó en patinete— no descarta esa línea. En Lavapiés, la agresión a un joven ecuatoriano por parte de varios encapuchados apunta con más fuerza en esa única dirección.

De hecho, según confirma Telemadrid, la novia de este último individuo llegó a reconocer que creía que los agresores eran miembros de la banda de los Trinitarios. La víctima, añade este mismo medio, podría pertenecer a la banda de los Ñetas.

"Sabemos que cuando hay un suceso tan trágico, un asesinato como el que ocurrió el otro día, suele haber distintas réplicas y distintas agresiones entre los miembros de las bandas", ha advertido la edil, apuntando al efecto contagio.

Sanz ha insistido en que la responsabilidad recae en la Delegación del Gobierno, por estar este asunto entre sus competencias. "No está haciendo nada para atajar esta situación: esa es su máxima responsabilidad", ha afirmado.

Es precisamente por estas últimas cifras, "que no son de recibo", por lo que Sanz ha exigido a Martín que revise "el plan de bandas". "Desde aquí yo le exijo que tome medidas y se ponga manos a la obra de una vez por todas, que deje de hacer otras cosas que probablemente le ocupan demasiado tiempo", ha añadido también.