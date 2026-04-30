El depósito de Plaza de Castilla abre por primera vez con una exposición inmersiva gratuita

El interior del depósito elevado de la Fundación Canal, situado en Plaza de Castilla, se puede visitar por primera vez gracias a una propuesta artística que transforma por completo este enclave industrial. Lo que durante décadas ha sido una infraestructura cerrada y desconocida para la mayoría se convierte ahora en un espacio accesible, cultural y sorprendente. La apertura forma parte de la celebración del 175 aniversario del Canal de Isabel II y permite redescubrir uno de los lugares más singulares de la ciudad desde una perspectiva completamente nueva.

Una instalación que envuelve al visitante

La exposición Volver a mirar, de la artista Rosa Muñoz, utiliza el propio depósito como eje central de la experiencia. En su interior, cuatro grandes pantallas LED forman una estructura visual que rodea al visitante y lo introduce de lleno en la obra, creando una sensación envolvente poco habitual en este tipo de espacios.

Las imágenes proyectadas combinan fragmentos arquitectónicos con escenas de agua, generando una narrativa visual que juega constantemente con la transformación del entorno. No se trata solo de un espectáculo visual, sino de una propuesta que invita a reflexionar sobre la relación entre ciudad, infraestructuras y recursos naturales, poniendo el foco en algo tan cotidiano como el agua desde un enfoque artístico.

Patrimonio industrial convertido en experiencia cultural

Más allá de la instalación, el verdadero valor de la propuesta está en el lugar en sí. Este depósito es una pieza clave de la historia hidráulica de Madrid, fundamental para el desarrollo de la ciudad, pero hasta ahora había permanecido completamente fuera del alcance del público general.

La intervención permite recorrerlo por dentro y observar su estructura desde una perspectiva diferente, alejándolo de su función técnica y acercándolo a una experiencia cultural. Este tipo de iniciativas no solo recuperan espacios olvidados, sino que también los reinterpretan, dándoles un nuevo sentido sin perder su identidad original.

Fechas, acceso y horarios

La exposición puede visitarse de forma gratuita hasta el 25 de octubre de 2026, lo que la convierte en un plan accesible durante varios meses. El acceso se realiza por la calle Mateo Inurria, 2, en una ubicación céntrica y bien conectada.

El horario es amplio: abre todos los días de 11:00 a 20:00 horas, mientras que los miércoles el horario se reduce de 11:00 a 15:00 horas. Aun así, se recomienda evitar las horas punta si se quiere disfrutar de la experiencia con mayor tranquilidad.

Un plan diferente dentro de la agenda cultural de Madrid

En una ciudad con una oferta cultural constante, esta propuesta destaca por algo muy concreto: no es solo lo que se ve, sino el lugar en el que ocurre. Entrar en un espacio normalmente cerrado y recorrerlo mientras se convierte en una instalación artística genera una experiencia distinta a la de una exposición convencional.

Es, en definitiva, un plan gratuito, diferente y poco masificado —al menos por ahora— que combina patrimonio, arte contemporáneo y una dosis de curiosidad que lo convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan algo más que lo típico en Madrid.